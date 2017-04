Z Kasią w świat nauki

Uczniowie niżańskiego Gimnazjum nr 1 i 2 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mieli okazję spotkać się z polskimi naukowcami. Efektem tych spotkań i rozmów są wywiady przeprowadzone przez gimnazjalistów.

Jakub Porcja: Cześć Kasiu. Czy mogłabyś udzielić mi odpowiedzi na kilka pytań?

Katarzyna Chrapko: Z chęcią z tobą porozmawiam, a wam wszystkim opowiem o początkach swoich badań. Chciałabym na wstępie zachęcić was do tworzenia innowacji, wynalazków. Świat leży w rękach młodych, bo macie najbardziej otwarte umysły po to, aby coś stworzyć, co mogłoby nam pomóc, zmienić na coś lepszego. Wszystko zaczęło się od prostej wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystko mnie wtedy interesowało. Zobaczyłam taki baner z hasłem: Mięśnie serca pracują szybko, a mięśnie innych organów wewnętrznych – powoli. Z ciekawości, po powrocie do domu zaczęłam osłuchiwać swój organizm za pomocą stetoskopu. Przyłożyłam słuchawkę do serca i usłyszałam jak bije. Jak przyłożyłam do żołądka to niczego poza burczeniem nie usłyszałam. Zaczęłam dociekać, dlaczego tak się dzieje. Skonsultowałam się z moją panią od fizyki Danutą Nycz i ona podpowiedziała mi, że mogłabym zobaczyć jak pracują nasze organy na ekranie oscyloskopu. W ten sposób zaczęło się badanie, na jakich częstotliwościach pracują nasze organy.

J.P.: Co było dla Ciebie inspiracją przy tworzeniu wynalazków?

K.Ch.: Główną inspiracją są potrzeby ludzi. Rozglądam się dookoła siebie i jak widzę, że coś jest potrzebne to staram sie to zrealizować, jeśli jest to na miarę moich możliwości. Potrzeba jest matką wynalazków, choć – jak to mówią – lenistwo również. Również ogromną inspiracją są dla mnie osoby, inni wynalazcy, którzy już tę drogę przeszli. Niestety są też tacy, którzy nie chcą udzielać rad. Ale ogólnie spotykam ludzi bardzo dobrych, którzy dzielą swoimi przemyśleniami.

J.P.: Komu najczęściej zwierzałaś się z pomysłów?

K.Ch.: Najpierw mamie, potem opiekunom naukowym.

J.P.: Jakie masz plany na przyszłość? Chcesz ją wiązać z wynalazkami, czy może z czymś innym?

K.Ch.: Niestety, nie wszystko ode mnie zależy. Na pewno chciałabym pracować dalej nad wynalazkami, żeby pomagać ludziom.

J.P.: Możesz mi zdradzić, nad jakim wynalazkiem teraz pracujesz?

K.Ch.: Aktualnie pracuje nad metodą dostarczania terapii do serca.

J.P.: Jaki był Twoim zdaniem Twój najlepszy wynalazek?

K.Ch.: Wszystkie wynalazki są świetne.

J.P.: Czy byli już ludzie, którzy chcieli wykorzystać Twoje wynalazki?

K.Ch.: Było sporo takich osób: z Turcji, z Chorwacji, z Indii. Nawet byli gotowi kupić prototyp.

J.P.: Chętniej uczestniczysz w naszych Polskich konkursach, czy w tych zagranicznych.

K.Ch.: Polskie wystawy i konkursy są świetne, ale dopiero rozwijają swoje skrzydła. Międzynarodowe konkursy są bardziej kształcące, ponieważ można było tam spotkać więcej osób, doświadczonych profesorów, można kształcić język. Poziom tych konkursów jest bardzo wysoki.

J.P.: Jaki tytuł zdobyty na konkursach był Twoim zdaniem najcenniejszy?

K.Ch.: Złote medale z wyróżnieniem na międzynarodowych wystawach.

J.P.: Czy koledzy i koleżanki ze szkoły nie zazdroszczą Ci Twoich osiągnięć?

K.Ch.: Zawsze otrzymuję od nich ogromne wsparcie.

J.P.: Kiedy znajdujesz czas na tworzenie i udoskonalanie tych wszystkich wynalazków?

K.Ch.: Czas staram się znaleźć zawsze. Czasem obowiązki szkolne się nałożą – muszę wtedy zarwać nockę. Tworzenie wynalazków to czysta przyjemność i radzę każdemu zacząć tworzyć. Czasem wystarczy zacząć, a potem leci z górki. Co prawda – nie zawsze.

Ale jak to powiedział dyrektor międzynarodowej federacji wynalazków: NIGDY NIE WOLNO SIĘ PODDAWAĆ. Trzeba iść do przodu, dążyć do celu i realizować swoje marzenia. Nie wolno mówić: jutro czy kiedy indziej, bo to znaczy: nigdy. Trzeba robić od razu, kiedy pomysł wpadnie nam do głowy. No, bo świat jest rękach młodych. Nigdy nie pomyślałam, że będę w ogóle mogła wyjechać za granicę, a co dopiero spotykać się z tak wybitnymi ludźmi. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że tak wielu ludzi pomaga mi realizować moje marzenia. Nawet otrzymywałam telefony od samego prezesa wynalazców z Kuwejtu zapraszającego mnie na wystawę – był on w tym czasie był w Genewie i nie widział żadnych przeszkód, żeby wykonać taki telefon. A tak na poprawę humorku powiem, że nie warto odbierać telefonów za granicą. Będąc w Indiach otrzymałam telefon od programu naukowego Discovery. Krótka rozmowa

i 1000 zł nie ma.

J.P.: Kiedy znajdujesz czas na odpoczynek i rozrywkę?

K.Ch.: Ja cały czas traktuję wszystko jako rozrywkę. Czasem z nerwami, czasem bez, ale jest to rozrywka.

J.P.: Brałaś udział w wielu konkursach organizowanych w różnych krajach. Czy jest konkurs, w którym nie brałaś udziału, a bardzo byś chciała?

K.Ch.: Marzę o konkursach w Ameryce. Niestety koszty udziału w tych konkursach są bardzo duże, więc na razie nie mogłam sobie na to pozwolić.

J.P.: Życzymy Ci tego bardzo mocno. Mam jeszcze pytania dotyczące tworzenia projektu: wolisz pracować sama, czy w zespole?

K.Ch.: W zespole jest lepiej, bo można wymieniać się pomysłami, uzupełniać się. Jednak ciężko jest znaleźć osoby, które chciałyby zająć się innowacjami. Dlatego zawsze zachęcam młodych ludzi, aby próbowali coś tworzyć, coś wymyślać, ulepszać.

J.P.: Dziękuję bardzo za udzielenie mi odpowiedzi na te pytania. Życzę dalszych osiągnięć

i sukcesów. Do zobaczenia.

Katarzyna Chrapko

– wielokrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

w Warszawie,

– otrzymała złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych

i Nowych Technik „Brussels Innova” w Brukseli,

– została nagrodzona na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ISIF 2016 w Stambule,

w Turcji,

– kilkakrotnie zdobyła złoty medal w Konkursie Internenational Warsaw Invention Show,

– otrzymała złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków KIWIE 2016 w Seulu,

– „nastoletnia nadzieje polskiej nauki”, „talent, który podbija świat”, „nadzieja polskiej medycyny”, „młodzi wynalazcy inspirują” itp. – to internetowe opisy dotyczące jej osiągnięć,

– uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, absolwentka Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nisku,

Prace, za które otrzymała nagrody to:

– „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego, widzialnego światła niskoenergetycznego, generowanego przez półprzewodnikowe diody LED, do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”.

– „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”

– „EKG w telefonie” (praca powstała we współpracy z Jakubem Porcją),

– „Strażnik zdrowia i dobrego samopoczucia” (praca powstała we współpracy z Jakubem Porcją).