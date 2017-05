Kadetów Kuźni ponownie czeka bardzo długa podróż

W Zielonej Górze kadeci koszykarscy CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola będą walczyć o finał mistrzostw Polski do lat 16. W czwartek odbyło się losowanie grup czterech turniejów półfinałowych. Zespół trenerów Jerzego Szambelana i Romana Prawicy trafił do IV grupy, a jego rywalami będą: Polonia Warszawa, Biofarm Basket Junior Poznań i gospodarz turnieju Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra. I z tą drużyną Kuźnia zagra pierwszego dnia (19 maja), w drugim meczu zmierzy się z Biofarmem Poznań (20 maja), a na zakończenie czeka ją spotkanie z Polonią.

Tym sposobem nie spełniło się marzenie trenera Szambelana, który po ćwierćfinałowym turnieju zapragnął, by na półfinał udać się w drogę znacznie krótszą niż do Koszalina. Chcąc nie chcąc, dystans ze Stalowej Woli do obu miast jest podobny. No, może do „Zielonki” jest kilka kilometrów bliżej…

Grupa I (Toruń): Basket Warszawa, Piątka Lublin, Asseco Gdynia, Twarde Pierniki Toruń.

Grupa II (Białystok): Trefl Sopot, SPK Białystok, Exact Systems Śląsk Wrocław, Novum Bydgoszcz.

Grupa III (Ostrów Wlkp.): Kasprowiczanka Ostrów Wlkp., WKK Wrocław, Politechnika Neptun Gdańsk, Spójna Stargard.

Grupa IV (Zielona Góra): Biofarm Basket Junior Poznań, CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola, 3. Polonia Warszawa, Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra.