Kadeci CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola w najlepszej ósemce w Polsce!

W Zielonej Górze rozegrano jeden z czterech turniejów półfinałowych mistrzostw Polski w koszykówce do lat 16. Wśród dwóch drużyn, które wywalczyły awans do finałowej ósemki znalazła się drużyna CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola.

Po wysokiej porażce w pierwszym meczu z gospodarzami turnieju, drużyną Zastalu Fatto Deweloper Zielona Góra, niewielu było takich, którzy dawali koszykarzom trenera Jerzego Szambelana szansę na awans. Okazało się jednak, że właśnie tak miał wyglądać początek w wykonaniu stalowowolskiej ekipy…

– Zastal to „zwierzaki” i nie było najmniejszego sensu kopać się z nimi, mając w perspektywie dwa kolejne mecze – mówi trener Kuźni-Cerkamed Jerzy Szambelan. – Jest nas garstka. Nie mamy tak licznej kadry jak rywale, więc z góry założyłem, że to spotkanie zagramy bez napinania się. Szansę gry dostali wszyscy. Myślę, że to samo mógł zrobić trener Zastalu, ale widocznie innymi przesłankami się kierował i chciał odnieść jak najwyższe zwycięstwo. Jego sprawa.

W drugim meczu Kuźnia-Cerkamed zmierzyła się z Biofarmem Junior Poznań. Mecz bez historii. Poznaniacy ani razu nie byli na prowadzeniu. Koszykarze Jerzego Szambelana wypracowali sobie po dziesięciu minutach gry ponad dziesięciopunktową przewagę i do końca spotkania kontrolowali jego przebieg, nie pozwalając się zbliżyć rywalowi na więcej niż 8 punktów.

Żeby zająć drugie miejsce, w niedzielę nasza drużyna musiała pokonać Polonię Warszawa, która także miała na swoim koncie jedno zwycięstwo, nad Biofarmem 75:52. I pokonała! Bohaterem spotkania został Oliwier Bona, który spędził na parkiecie pełne czterdzieści minut i trzy sekundy przed syreną kończącą mecz, popisał się efektownym blokiem na Ambroziaku, uniemożliwiając mu doprowadzenie do remisu.

Przez trzy kwarty mecz układał się dobrze dla naszego zespołu. Po 30. minutach Kuźnia wygrywała 44:37. W ostatniej odsłonie dało jednak w naszym zespole znać zmęczenie oraz nieobecność na parkiecie Jakuba Iskry. Najlepszemu strzelcowi drużyny, który po 19. minutach gry miał na swoim koncie 20 punktów, zabrakło w tym meczu zimnej krwi. Już w połowie drugiej kwarty miał na swoim koncie cztery faule. Piąte przewinienie „złapał” czterdzieści sekund przed końcem pierwszej połowy i trzecią oraz czwartą kwartę oglądał z ławki.

– Ten chłopak dużo umie, a może jeszcze więcej, bo ma spory potencjał, ale zbyt często dostaje w meczach „pingponga” i wtedy ciężko do niego dotrzeć – śmieje się trener Szambelan. – Osłabił drużynę i dlatego chwała pozostałym, że udźwignęli ciężar gry i wygrali decydujący o naszym awansie mecz.

Kuźnia Cerkamed wygrywała w tym spotkaniu do 38. minuty. Wtedy to jednak po rzucie „za trzy” Kacpra Gordona Polonia objęła prowadzenie 55:54. Kuźnia odzyskał je bardzo szybko, bo minutę później po dwóch celnych rzutach wolnych Patryka Hałki. W odpowiedzi dwa razy pomylił się z linii rzutów wolnych Gordon. Poloniści zebrali jednak piłkę z tablicy i oddali rzut, ale i ten był niecelny. W następnej akcji faulowany był Szymon Siembida. Koszykarz Kuźni trafił jeden z dwóch rzutów wolnych i nasza drużyna miała dwa punkty przewagi. Do końca spotkania pozostawało 27 sekund i piłka w rękach zawodników z Warszawy. Po szybko rozegranej akcji zza łuku przymierzył Gordon. Nie trafił, ale piłka padła łupem polonistów i kilka sekund później oddali oni kolejny rzut „za trzy”. Szewczyk także nie trafił, lecz i tym razem piłkę zebrała spod kosza Polonia. Trzy sekund przed końcem przed szansą doprowadzenia do remisu stanął Ambroziak, ale jego rzut zablokował Oliwier Bona, wybijając piłkę na aut. Trener Polonii Dariusz Sworst poprosił o czas i rozrysował swoim koszykarzom ostatnią akcję. Piłka trafiła do Szewczyka, który zdążył oddać rzut „za trzy”, ale piłka do kosza nie wpadła i radość ze zwycięstwa, i z awansu do turnieju finałowego mistrzostw Polski kadetów mogli świętować koszykarze ze Stalowej Woli.

ZASTAL FATTO DEWELOPER ZIELONA GÓRA – CSM KUŹNIA-CERKAMED 132:55 (30:17, 32:12, 38:7, 32:19)

KUŹNIA-CERKAMED: Bona 16, Iskra 13, Soból 9 (1×3), Hałka 0, Siembida 0 oraz Patrzyk 7 (1×3), Typiak 2, Kotulski 2, Ogonowski 0.

Najwięcej dla Zastalu: Gawlik 24 (1×3), Simiński 17 (1×3)

CSM KUŹNIA-CERKAMED – BIOFARM JUNIOR POZNAŃ 66:50 (18:7, 15:9, 12:20, 21:14)

KUŹNIA-CERKAMED: Iskra 22 (1×3), Bona 18, Siembida 12 (13 as.), Soból 8 (1×3, 11 zb.), Ogonowski 0 oraz Godawski 4, Hałka 2, Patrzyk 0.

Najwięcej dla Biofarmu: Marciniak 12 (11 zb.), Kruszyński 9 (1×3).

CSM KUŹNIA-CERKAMED – POLONIA WARSZAWA 57:55 (19:11, 11:13, 14:13, 13:18)

KUŹNIA-CERKAMED: Iskra 20 (3×3), Siembida 13 (1×3, 6 as.), Bona 11 (14 zb.), Soból 4 (11 zb.), Godawski 0 oraz Hałka 9 (2×3).

Najwięcej dla Polonii: Gordon 25 (6×3), Janik 10.

W innych meczach: Polonia – Biofarm Junior 75:52, Zastal – Polonia 97:53, Zastal – Biofarm Junior 121:72.

Końcowa kolejność: 1. Zastal – 6 pkt, 2. CSM Kuźnia-Cerkamed – 5 pkt, 3. Polonia – 4 pkt, 4. Biofarm Junior – 3 pkt.

Awans: Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra i CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola.