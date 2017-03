Julia Surowaniec zaśpiewała dla wszystkich kobiet

[Zdjęcia i film] W święto kobiet 8 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się koncert młodej wokalistki Julii Surowaniec. Recital był okazją bliższego zapoznania się z pasją artystki.

Julia Surowaniec ma 16 lat i śpiewa od siódmego roku życia. Można więc powiedzieć, że śpiew jest z nią od zawsze i wszędzie – śpiewa niezależnie od miejsca, okazji, czy nastroju. Od lat bierze udział we wszelkich konkursach wokalnych w całej Polsce i za granicą. Przygodę z muzyką rozpoczęła udziałem w programie „Przebojowe dzieci”.

– Mniej więcej od roku zaczynam współpracować z zespołami i zaczynam poznawać te sfery życia muzycznego, które są nieco trudniejsze niż śpiewanie do podkładu, ponieważ to jest współpraca z muzykami, ale efekt jest myślę o wiele lepszy – mówi Julia.

Koncert zbudowany był na utworach, wszystkim dobrze znanych, tylko w zmienionej formie. Można było usłyszeć: „Kolorowe jarmarki” Maryli Rodowicz, „Love yourself” Justina Bibera, „Love on the brain” Rihanny czy „Thinking out loud” Eda Sheerana.

Podczas koncertu Julce towarzyszyli przyjaciele: Karol Godek – gitara akustyczna, Grzegorz Wryk – pianino, Julia Roman – chórki.