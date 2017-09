Jubileuszowy weekend filmowy

W tym roku stalowowolskie kino wrzos świętuje 60-lecie istnienia. Trzydniowe obchody jubileuszu rozpoczną się w piątek 15 września i potrwają do niedzieli 17 września.

– Magia kina trwa. Niezmiennie od ponad stu lat, kino dostarcza nam niezapomnianych emocji. To właśnie w kinie przeżywamy historie opowiadane za pomocą ruchomych obrazów: wzruszamy się, śmiejemy, złościmy, boimy. Pomimo współczesnych możliwości oglądania filmów w domu, wciąż przychodzimy do kina, aby tak naprawdę wspólnie doświadczyć emocji jakie chce nam ono przekazać. Dlatego dobierając repertuar Jubileuszowego weekendu filmowego szukaliśmy filmów oddających te emocje, których najczęściej doświadczamy: smutek – „La Strada” reż. Federico Fellini; radość – „Nietykalni” reż. Olivier Nakache, Eric Toledano; gniew – „Rozstanie” reż. Asghar Farhadi; oraz strach – i tu proponujemy Państwu film, który wszyscy dobrze znamy, ale nie zdradzimy tytułu z nadzieją na dobrą zabawę. Zapraszamy zatem do obejrzenia klasyki kina (projekcja z taśmy, z projektora analogowego!!!), jak i współczesne filmy, które właśnie piszą jego historie i na miano klasyków kiedyś zasłużą – zachęcają organizatorzy

15 września / piątek

Godz. 18.00 – „La Strada” reż. Federico Fellini – projekcja analogowa – klasyczna projekcja klasyki kina, czyli jak to kiedyś grano filmy z taśmy 35 mm

Godz. 20.00 – „ ? ”, czyli jakim filmem zaskoczy nas kino

16 września / sobota

Godz. 17.00 – „Wspominamy Kino Wrzos” – premiera krótkometrażowego filmu dokumentalnego oraz „Nietykalni” reż. Olivier Nakache, Eric Toledano

Godz. 20.00 – „Rozstanie” reż. Asghar Farhadi

17 września / niedziela

Godz. 17.00 – Jubileuszowy koncert muzyki filmowej – w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I J. Paderewskiego.

W koncercie nie wezmą udziału Dorota Kośmicka i Maciej Zakościelny z powodu nagłej zmiany ich obowiązków zawodowych. Uroczystość nadania tytułu Ambasadora Stalowej Woli Pani Dorocie Kośmickiej odbędzie się w innym terminie.

Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Kina „WRZOS” oraz w Sekretariacie MDK