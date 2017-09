Jubileuszowy 15. memoriał Bogdana Gajewskiego

W miniony weekend na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego i w hali tenisowej w Stalowej Woli rozgrywano XV jubileuszowy memoriał Bogdana Gajewskiego. Już po raz trzeci z rzędu turniej otrzymał 2 rangę 2, co w praktyce oznacza, że wyższego stopnia są jedynie Mistrzostwa Polski Amatorów. Do tegorocznego memoriału zgłosiło się 70 zawodniczek i zawodników. To rekordowa ilość. Nigdy wcześniej ten turniej, jak również wiele innych i nie tylko naszych stalowowolskich, ale rozgrywanych w całej Polsce nie cieszył się tak duża frekwencją. Wśród uczestników można było ujrzeć czołowe rakiety w Polsce w różnych kategoriach wiekowych, liderzy rankingów. Między innymi wielokrotny mistrz Polski Krzysztof Sieniawski z Krakowa – numer 1 w kategorii 45+, Andrzej Moczek ze Skarżyska-Kamiennej – numer 1 w kategorii 50+, Ignacy Urbański z Zabrza – numer 1 w kategorii 60+ , i Aleksander Tor (Mielec) – numer 2 w tej samej kategorii, a także Paula Siwoń-Sekuła z Nowej Słupi – numer 2 w kategorii open kobiet.

I właśnie pani Paula okazała się najlepsza w turnieju open kobiet. Drugie miejsce zajęła Julia Krzysztyńska (Rymanów Zdrój), a trzecie Katarzyna Haliniak (Stalowa Wola).

W finale kategorii open mężczyzn Łukasz Puka (Kraśnik) pokonał swojego „odwiecznego” w ostatnich latach rywala, Mariusza Gosika (Warszawa) 6:3, 7:5.W kategorii 45+ mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się rozstawiony z numerem 1 – Krzysztof Sieniawski (Kraków). W finale pokonał Józefa Krzysztyńskiego (Rymanów Zdrój) 6:4, 6:1.

Kategorię 60+ wygrał dziesięciokrotny mistrz Polski – Aleksander Tor z Mielca, pokonując w finale Waldemara Świerzbińskiego z Józefowa, który z powodu kontuzji skreczował przy stanie 4:3.

Wśród deblistów najlepsza okazała się para Filip Sobczyk (Nisko)/Robert Stępień (Stalowa Wola), którzy pokonali w decydującym pojedynku Mariusza Gosika (Warszawa) i Aleksandra Michałowskiego (Lublin) 7:5, 3:6, 10:7.