Jubileuszowa promocja ZLP

W czwartek, 25 maja o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich zaprezentuje dwa almanachy poetycke – „Z księgi życia” oraz prozy – „Deskrypcje”. ZLP obchodzi w 2017 roku 50-lecie istnienia.

Jubileuszowy almanach prozy aktualnych członków rzeszowskiego oddziału ZLP nosi tytuł „Deskrypcje”. Prozaik i autor powieści, opowiadań, eseista czy twórca literackich reportaży bądź prozy memuarowej – opisuje świat otaczający z różnych punktów widzenia jednostki lub społeczności: z perspektywy etycznej, światopoglądowej, socjologicznej, ideologicznej czy psychologicznej. Zawsze jednak jest to jego własne, indywidualne „opisywanie”, czyli deskrypcja właśnie.

Almanach został wydany z okazji pięćdziesięciolecia powołania Oddziału Związku Literatów Polski w Rzeszowie. W intencji edytorów stanowi artystyczną wizytówkę dokonań obecnych członków rzeszowskiego oddziału ZLP.

Słowa napinam jak strunę, cierpliwie dotykam światła, lecz nigdy nie wiadomo, co się przyczai w trawie mowy – tak można by zacząć omówienie twórczości poetów podkarpackich z kręgu Związku Literatów Polskich, obecnych w almanachu „Z księgi życia” z okazji 50-lecia Oddziału ZLP w Rzeszowie. W jakiś sposób oddaje to ową malarską, muzyczną i lingwistyczną miarę tworzenia, mariaż słów, dźwięków i obrazów, który pulsuje zmiennym rytmem wiersza. I mogłyby to być liryczne odkrycia jednego autora, skrzydlate słowa z jednego liryku. Ale jest to pewne zestawienie, połączenie fragmentów wierszy trzech autorów: Zdzisławy Górskiej (Suchość w ustach), Wacława Turka (Wieczne wędrowanie) i Teresy Paryny (Na podsłuchu II).

Promocja odbędzie się 25 maja o godzinie 18.00 do budynku MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, na II piętro (sala bankietowa). Na holu będzie prezentowana także okolicznościowa wystawa ZLP.