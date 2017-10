JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli informuje, że od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Na Podkarpaciu jest ok. 70 tys. podatników podatku VAT.

W Polsce Jednolity Plik Kontrolny JPK wprowadzany jest stopniowo, objął już przedsiębiorców dużych, średnich i małych a od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiebiorców. Mikroprzedsiębiorca objęty obowiązkiem JPK_VAT to firma składająca deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, zatrudniająca do 10 osób i osiągająca obrót roczny do 2 milionów euro w tym jednoosobowe działalności gospodarcze.

Czym jest JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowoksięgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Na czym polega obowiązek JPK_VAT

Obowiązek polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.

Aplikacje: Ministerstwo Finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło Aplikację Klient JPK, która ułatwia podatnikom bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK.

Testowanie

Mikroprzedsiębiorcy obowiązek przekazywania plików JPK_VAT będą mieli od 1 stycznia 2018 r., jednak już teraz mogą testować elektroniczne składanie JPK_VAT za październik, listopad i grudzień 2017 r. używając Aplikacji Klient JPK. Za

Autoryzacja wysyłki JPK

Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).

Jednym z celów, jaki stawia sobie Krajowa Administracja Skarbowa jest stałe polepszanie sytuacji przedsiębiorców poprzez wzmacnianie uczciwej konkurencji. Wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania uszczelniające przyniosły już efekty w postaci większych wpływów do budżetu państwa. Pośród tysięcy działających uczciwie firm, znajdują się też takie, które próbowały i pewnie w niektórych przypadkach nadal próbują wyłudzać podatki.

Podejmowane przez Krajową Administrację Skarbową działania nie tylko zwiększają wpływy z podatków, ale również przyczyniają się do tworzenia uczciwego pola dla konkurencji, tak aby uczciwi przedsiębiorcy nie musieli toczyć nierównej walki z oszustami.

JPK nie jest rozwiązaniem nowym, ale od przyszłego roku będzie ono dotyczyło kolejnej grupy – mikroprzedsiębiorców. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz, po to, by mikroprzedsiębiorcy mieli możliwość nauczenia się obsługi nowego narzędzia w praktyce. Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca uporządkuje dane na temat swoich transakcji, co pozwoli na lepszą kontrolę wewnętrzną w firmie jak i weryfikację ze strony urzędu. Zgromadzone dane na temat transakcji pozwolą z kolei zmniejszyć liczbę kontroli wyrywkowych, a urząd będzie mógł skupić się na nieuczciwych podatnikach. Przedsiębiorca stosujący JPK będzie miał również możliwość skorygowania swoich błędów bez negatywnych dla niego konsekwencji, po otrzymaniu powiadomienia z urzędu skarbowego o stwierdzonych rozbieżnościach. Rozliczenie przez JPK oznacza ponadto sprawniejszy zwrot VAT-u, skrócony z 60 do 25 dni (w branży budowlanej do 15 dni).

Celem działań podejmowanych przez Krajową Administrację Skarbową jest również pobór należności podatkowych i celnych oraz zapewnienie stabilnych i zrównoważonych finansów publicznych. W województwie podkarpackim wpływy z tytułu podatków na koniec III kwartału 2017 r. były większe o ponad 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły ponad 4,3 mld zł. Największy wzrost wpływów w tym okresie nastąpił w podatku VAT bo o prawie 25%, z tytułu podatku od towarów i usług do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło o ok. 350 mln zł więcej niż w III kwartale ubiegłego roku kiedy wpływy z tego podatku wyniosły 1,5 mld.