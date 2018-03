Językowe zmagania dla ambitnych

7 kwietnia odbędzie się II edycja konkursu „Polszczyzna bez tajemnic”. Gościem specjalnym będzie profesor Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego.

Konkurs będzie miał formę testu. Na każde z 21 pytań będą do wyboru cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Autorkami konkursowych pytań są Anna Garbacz i Bernadeta Burdzy z Biblioteki Pedagogicznej, a konsultantem prof. Andrzej Markowski. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 16 (oprócz polonistów). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Po konkursie odbędzie się wykład prof. Andrzeja Markowskiego pt. „Współczesna polska grzeczność językowa”. Wstęp na wykład i spotkanie z profesorem jest wolny.

Konkurs organizuje powiat stalowowolski i Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu filia w Stalowej Woli. Fundatorami nagród są: powiat stalowowolski, miasto Stalowa Wola i Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, dodatkowo swoją nagrodę zapowiedział prof. Markowski.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 5 kwietnia przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli i Bibliotekę Pedagogiczną Filię w Stalowej Woli. Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej www.stalowowolski.pl.