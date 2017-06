Jeżowski piknik na pożegnanie roku szkolnego

Na gimnazjalistów z gminy Jeżowe – zaproszonych na piknik – a także uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem w pogodny ale wietrzny czerwcowy dzień czekało sporo atrakcji. We wtorek 13 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, mogli odetchnąć od szkolnej, lekcyjnej codzienności uczestnicy rozgrywek piłkarskich (zawodnicy i kibice), amatorzy muzyki, kiełbasek z grilla, waty cukrowej i popcornu, a nawet rywalizujący w konkursach z języków obcych oraz z różnych dziedzin wiedzy, albowiem miały one luźną, relaksową formułę.

W turnieju piłki nożnej z zaangażowaniem rywalizowały gimnazjalne zespoły z Jeżowego, Łętowni, Jaty, Cholewianej Góry i Grobel. Stawkę drużyn uzupełniała ekipa gospodarzy – Zespołu Szkół w Jeżowem. W sprawnie przygotowanym przez wuefistkę Dorotę Błądek turnieju wydatnie wspomagali swoją nauczycielkę uczniowie, m. in. Tomasz Kozdroń, Dagmara Olechowska i Paulina Trybulska. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, a kolejne mecze wyłoniły półfinalistów: z grupy pierwszej zostały nimi drużyny Grobel i Cholewianej Góry, z grupy drugiej zaś reprezentanci Jaty i Łętowni. W meczach półfinałowych Cholewiana Góra zdecydowanie (10:0) pokonała Jatę, zaś Łętownia zwyciężyła Groble (5:0). Trzecie miejsce przypadło drużynie z Grobel, która pokonała Jatę 8:1. Najlepsi okazali się młodzi piłkarze z Łętowni, którzy po zaciętym meczu pokonali Cholewianą Górę 4:2. Indywidualne laury przypadły jednak zawodnikom drużyny z Cholewianej Góry: najlepszym strzelcem został Marcin Puzio (8 bramek), zaś najlepszym bramkarzem Dawid Rurak. Przy wręczaniu nagród dyrektora szkoły Stanisława Haducha, który nie mógł być obecny na turnieju, zastąpił polonista Ryszard Mścisz.

Kiedy trwał turniej piłkarski, zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem mogli się sprawdzić w konkursach wiedzy. Interdyscyplinarny konkurs dla gimnazjalistów poprowadziły nauczycielki Stanisława Chaber i Beata Tutka. Został on przeprowadzony dla kilku grup uczniów, a łącznie wzięło w nim udział 16 osób. Najwięcej punktów zdobyła Izabela Marszał z Publicznego Gimnazjum w Jacie, a kolejne miejsca przypadły gimnazjalistkom z Jeżowego: Sylwii Janeckiej i Karolinie Spieczny. Niewiele mniej punktów zdobyli Laura Chudzik z Grobel, Arkadiusz Peszt i Sebastian Marut z Jaty, Aleksandra Kobylarz i Iwona Krawiec z Jeżowego. Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną wręczone w terminie późniejszym, na zakończenie roku szkolnego. Najcenniejsze, najbardziej atrakcyjne nagrody przypadną jednak tym uczestnikom konkursu, którzy wybiorą jako miejsce nauki Zespół Szkół w Jeżowem i we wrześniu pojawią się w szkole jako nowi jej uczniowie. Wtedy – niejako na dobry początek – będą mogli odebrać „piknikowe” nagrody. W konkursach z języka angielskiego i niemieckiego rywalizowali natomiast licealiści z Jeżowego. Najlepsza z języka angielskiego okazała się Klaudia Chudzik z II LO, drugie miejsce przypadło ex aequo Weronice Szewc oraz Piotrowi Matusce z tej samej klasy, zaś trzecie – Natalii Boguń z I LO. Rywalizacja z języka niemieckiego przyniosła wygraną Weronice Szewc, druga była jej koleżanka z klasy Róża Słoniec, zaś trzecia Katarzyna Drabik z I LO.

Wszyscy uczestnicy pikniku mogli poczęstować się kiełbaskami z grilla, popcornem czy watą cukrową – tą częścią kulinarną zajmowała się spora grupa uczniów, zwłaszcza z klasy II i III technikum. Uczestnikom pikniku umilała spędzone na nim chwile przebojowa muzyka, a piknikowe atrakcje i perspektywa zbliżających się wakacji gwarantowały dobry nastrój i humor wszystkich jego uczestników.