Jeżowska rowerowa szarża

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem zaprasza pasjonatów dwóch kółek do udziału w rajdzie „Rowerowa Szarża po Złotą Jeżynę”. Rywalizacja odbędzie się 3 maja o godz. 14, zapisy potrwają do 30 kwietnia.

Rajd ma charakter rajdu górskiego MTB i prowadzony będzie na drogach zaliczanych do kategorii dróg gminnych, a także dróg śródleśnych i śródpolnych i różnym stopniu trudności. Trasa rajdu przebiegać będzie drogami o niewielkich różnicach wzniesień. W zależności od miejsca startu, uczestników rajdu podzielono na 2 grupy, grupa I – 10km, jedno okrążenie i grupa II – 20 km, ma do pokonania dwa okrążenia. Wszystkie grupy spotykają się w Parku Gminnym w Jeżowem przy stadionie KS Sparta Jeżowe, gdzie zlokalizowany będzie start i meta rajdu. Najlepsze trzy miejsca w kategorii 10 i 20 km będą nagrodzone pucharami i upominkami rzeczowymi. Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy dojadą do mety, rozlosowane zostaną nagrody, m.in. rower o wartości 500 zł, ufundowane przez fundatora firmę Rowerowo.pl z Jeżowego.

Udział w rajdzie jest bezpłatny a zapisów można dokonywać poprzez stronę internetową https://goo.gl/forms/VlhmCswfdN8quBWd2 do 30 kwietnia oraz osobiście w dniu rajdu od godz. 12 do 13.30 w biurze organizacyjnym rajdu zlokalizowanym przy Stadionie SPARTA Jeżowe.

Szczegóły pod numerem tel. 15 87 97 188 oraz na stronie internetowej www.jezowe.eu.