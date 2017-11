Jeżowe wśród najpiękniejszych wsi Podkarpacia

Jeżowe zajęło czwarte miejsce w zorganizowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2017”. Nagrody dla laureatów wręczono w sobotę 18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

Okazją do podsumowania konkursu było spotkaniem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych w ramach Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, podczas którego przygotowano uroczystą galą wręczenia nagród tegorocznej edycja konkursu, którego laureatem i zdobywcą pierwszego miejsca została miejscowość Tryńcza.

Główną ideą konkursu było ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu. Był on także doskonałą okazja do promowania i nagradzania tych samorządów i sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszym była ocena nadesłanych przez samorządy prezentacji. Po tym etapie wyróżniono dziesięć najpiękniejszych wsi Podkarpacia, które przeszły do drugiego etapu konkursu, którym był wizja lokalna.

Po pierwszym etapie Jeżowe znalazło się na drugim miejscu rankingu. 24 października we wsi odbyła się wizja lokalna pięcioosobowej komisji konkursowej w ramach drugiego etapu konkursu.

Po wizycie urzędników przyszła kolej na oczekiwanie na wyniki. Ogłoszono je 18 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, poprzedziła je prezentacji finałowych miejscowości.

Wyniki konkursu ogłosili dyrektor Departamentu PROW Magdalena Sobina i kierownik Oddziału Wdrażania Wojewódzkich Programów Wsparcia Obszarów Wiejskich Waldemar Pałys. Natomiast tytuły i nagrody wręczali wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, poseł na Sejm RP Wojciech Buczak i przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

W imieniu Jeżowego wyróżnienie i nagrodę odebrali wójt gminy Jeżowe Marek Stępak i sołtys Jeżowego Centrum Tomasz Kozak. W uroczystości uczestniczyli także sołtys Jeżowego Podgórza Józef Głuszak i autor prezentacji Jeżowego Edward Chaber.

W nagrodę za zajęcie 4 miejsca samorządowcy odebrali 12-osobowy serwis obiadowy, który zostanie przekazany społeczności lokalnej Jeżowego.