Jest prawomocny wyrok: Radny Zaremba skłamał w oświadczeniu lustracyjnym

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego dotyczące lustrowanego Marka Zaremby, radnego rady miejskiej w Stalowej Woli. Orzeczenie jest prawomocne.

Jak informuje prokurator Tomasz Gawlik, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Rzeszowie Sąd Okręgowy w Rzeszowie 12 czerwca uznał, iż radny Marek Zaremba złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Radny złożył odwołanie, jednak 23 listopada Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

- Sąd orzekł w stosunku do Marka Zaremby zakazy wymienione w art. 21a ust. 2a i 2b ustawy lustracyjnej na okres 3 lat oraz zasądził koszty postępowania. Orzeczenie jest prawomocne – informuje prokurator Tomasz Gawlik.

W praktyce oznacza to m.in. utratę na okres 3 lat prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu, i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 do 57 ustawy lustracyjnej.

Radny Marek Zaremba stanowczo nie zgadza się z orzeczeniem sądu i zapowiada, że zamierza ubiegać się kasację.

