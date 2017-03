Jest pierwszy punkt!

Po dwóch porażkach piłkarze Stali Stalowa Wola wywalczyli punkt w meczu z Olimpią Elbląg. Mecz dopiero w końcówce drugiej połowy dostarczył spodziewanych emocji. Do tego czasu zmarznięta publiczność nudziła się i była świadkiem bezładnej momentami kopaniny.

Po wpadkach w meczach z Polonią i Puszczą na ławce usiadł Bartłomiej Koncki, którego zastąpił Dorian Frątczak. Z powodu kartek nie mogli zagrać Adrian Dziubiński i Konrad Korczyński. W pierwszej połowie przemeblowana Stal oddała pole rywalowi, ale ten nie potrafił skorzystać z prezentu i dlatego w pierwszych 45. minutach niewiele działo się na stadionie przy Hutniczej.

Po przerwie nasza drużyna odważniej ruszyła do przodu. Coraz częściej do akcji ofensywnych włączali się skrajni obrońcy, Waszkiewicz i Wójcik. Stal osiągnęła przewagę, ale po jednej z kontr straciła bramkę. Konrad Kołodziej w bezsensowny sposób sfaulował próbującego go minąć Szuprytowskiego i prowadzący mecz Marcin Kochanek wskazał na „wapno”. Łukasz Pietroń zmylił Doriana Frątczaka i po raz siódmy w tym sezonie wpisał się na listę strzelców po uderzeniu z rzutu karnego. Jedno trafienie z gry zaliczył ten obrońca w sierpniu 2016 roku w meczu ze… Stalą Stalowa Wola. Goście cieszyli się z prowadzenia niecałe dwie minuty. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do bramki Olimpii trafił głową Szymon Jarosz, który wygrał powietrzną walkę o piłkę z Dawidem Kubowiczem. Stal zaatakował po zdobyciu wyrównującej bramki i była bliska strzelenia zwycięskiego gola. Raz piłka, po „główce” Przemysława Stelmacha z 6 metrów, przeleciała w niewielkiej odległości obok lewego słupka elbląskiej bramki, a w 76. minucie, po uderzeniu Kamila Bętkowskiego ostemplowała poprzeczkę przyjezdnych. Do ostatnich sekund Stal walczyła o zwycięstwo, ale Olimpia umiejętnie się broniła i zaliczyła dwunasty remis w tym sezonie.

STAL – OLIMPIA Elbląg 1:1 (0:0)

0-1 Pietroń (65 – rzut karny), 1-1 Jarosz (67)

STAL: Frątczak – Waszkiewicz, Jarosz, Kołodziej, Wójcik – Bętkowski, Wasiluk, Żołądź, Mokrzycki (46 Stelmach), Jonkisz (68 Kolbusz) – Gębalski (46 Piechniak).

OLIMPIA: Tułowiecki – Pietroń, Kubowicz, Wenger, Bukacki – Szuprytowski (71 Bartkowski), Danowski, Sokołowski, Stępień (86 Niburski), Lisiecki (66 Kołosow) – Bojas.

Sędziował Marcin Kochanek (Opole). Żółte kartki: Bętkowski, Wasiluk, Żołądź – Stępień, Danowski, Bartkowski, Kubowicz. Widzów 400