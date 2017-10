Jesienny „Podwieczorek przy fortepianie”

Wraz z jesienią do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli wraca cykl spotkań muzycznych „Podwieczorek przy fortepianie”. To świetna propozycja dla każdego, nie tylko melomanów, do spotkania z dobrą muzyką i znajomymi w niedzielne popołudnie.

Najbliższe muzyczne spotkanie to także okazja, by poznać historię człowieka ze Stalowej Woli, który został śpiewakiem… zupełnie przez przypadek.

Podczas koncertu wystąpią pochodzący ze Stalowej Woli Sebastian Marszałowicz oraz Marta Mołodyńska-Wheeler z Krakowa.

Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę 29 października o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety w cenie: 10 zł normalny/20 zł rodzinny.