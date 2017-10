Jesienna potrawa – konkurs

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie. Wyślij zdjęcie swojej popisowej jesiennej potrawy i zdobądź ciekawe nagrody! Szczegółowe zasady konkursu poniżej!

Przepis ze zdjęciem potrawy i osoby, która ją przygotowała oraz kuponem konkursowym prosimy wysyłać lub przynosić do redakcji tygodnika Sztafeta, Stalowa Wola, ulica 1 Sierpnia 12 („Metalowiec”, VI piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Prosimy o dołączenie informacji o zgodzie na wykorzystanie fotografii w celach konkursowych.

Konkurs trwa od 26 października do 23 listopada. Co tydzień wybierzemy najlepszy przepis na jesienną potrawę, a zwycięzca otrzyma zestaw aromatycznych przypraw oraz napojów wraz z książką kucharską ufundowany przez sponsorów.