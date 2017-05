Jarocińskie „Janki” wydały swoją pierwszą płytę

Przed kilkoma dniami ukazała się pierwsza w dorobku działającego w Jarocinie zespołu folkowego „Janki” płyta. Nosi ona tytuł „POCHOP”, który ma wskazywać na to, że utwory zawarte na płycie stały się motorem i inspiracją do grania dla młodych ludzi.

Przypomnijmy, zespół powstał w czerwcu 2014 roku, a swoją działalność rozpoczął od „Nocy Świętojańskiej” w Jarocinie. Zespół tworzą obecnie: Oliwia Pliszka – wokal główny, Klaudia Kłyza – instrumenty perkusyjne, wokal, Jadzia Koziarz – skrzypce, Maciej Sobiło – akordeon, wokal, Szymon Krakowiak – gitara basowa, Łukasz Siembida – gitara elektryczna.

„Janki” mają za sobą wiele koncertów i konkursów muzycznych, a co za tym idzie, również i sukcesy, m.in. udział w finale konkursu „Scena Otwarta” 25. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe w Lublinie, nagroda Folkowiska konkursu dla młodych muzyków „Nowe Źródła” w Gorajcu, I nagroda w kategorii Folk/Poezja konkursu dla młodych muzyków „Nowe Źródła”oraz I miejsce w Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2015”.

Nagrań do „POCHOP” dokonano w kwietniu 2017 roku, w studio Patefon Mariusza Zarzecznego. Płytę wydał Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Wydawnictwo zostało dofinansowane przez Powiat Niżański. Do wydania płyty przyczynił się też Bogdan Bracha, który przygotował zespół muzycznie do nagrania płyty oraz Katarzyna Pliszka, która od początku była dobrym duchem, motorem, pierwszym instruktorem zespołu. To ona pokazała młodzieży inny wymiar muzyki i nauczyła kochać folk.

„Janki” wykonują tradycyjne utwory ludowe oraz, za zgodą starszych, doświadczonych twórców, utwory czołowych, polskich zespołów folkowych. Płyta stanowi pewnego rodzaju podsumowanie dotychczasowej działalności zespołu.

Pierwsze spotkanie promocyjne płyty odbyło się w ubiegłą sobotę, w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie podczas Powiatowego Dnia Działacza Kultury.