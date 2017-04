Janusz Białek przejął Stal po raz drugi i po raz drugi po Rafale Wójciku

Nowym trenerem Stali Stalowa Wola został Janusz Białek. Pochodzący z Mielca 61-letni szkoleniowiec przejął drużynę po Rafale Wójciku, zwolnionym po porażce wyjazdowej z Olimpią Zambrów 2:6.

Dla Janusza Białka będzie to druga przygoda w klubie ze Stalowej Woli. W sezonie 2009/10 przejął I-ligową wówczas Stal po Przemysławie Cecherzu. Zadebiutował remisem w Szczecinie z Pogonią, a cztery dni później zapisał się w historii „Stalówki” wyeliminowaniem z Pucharu Polski Lecha Poznań z Robertem Lewandowskim i jeszcze trzema innymi reprezentantami kraju: Bartoszem Bosackim, Sławomirem Peszko i Sewerynem Gancarczykiem w składzie. Po 90. minutach gry było 0:0. Rozstrzygnięcia nie przyniosła także dogrywka i obydwie drużyny przystąpiły do wykonywania rzutów karnych. W bramce naszego zespołu świetnie spisał się Tomasz Wietecha, który obronił strzały Ivana Djurdjevica i Dmitrije Injaca. Piłkarze Stali nie mylili się. Buricia pokonali kolejno: Igor Migalewski, Paweł Wasilewski, Jacek Maciorowski i Cezary Czpak.

Niestety, w lidze już tak dobrze podopiecznym trenera Białka nie szło. Nasza drużyna zakończyła sezon na przedostatnim miejscu w tabeli i spadła do II liga.

Janusz Białek nie tylko po raz drugi obejmie Stal Stalową Wolę, ale także po raz drugi przejął zespół po Rafale Wójciku. Do sezonu 2014/15 grająca w II lidze Stal Mielec przystępowała z trenerem Wójcikiem, ale po słabym początku kierownictwo klubu podjęło decyzję o zmianie szkoleniowca. Obowiązki Wójcika przejął Białek i w następnym sezonie wprowadził jedenastke z Mielca do I ligi.

Może więc i teraz historia zatoczy koło…

