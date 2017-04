Jan Mela na Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej

„Rób to, co kochasz” to cykl prelekcji niezwykłych osobowości, które odwiedzają Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku. 26 kwietnia o swoich doświadczeniach opowiadał znany niepełnosprawny podróżnik Jan Mela. Jego prelekcja została poprzedzona występem tancerek z nowosarzyńskiego „Świata muzyki”.

