Jakub Porcja najlepszym absolwentem gimnazjum w Nisku

TVP doszła do porozumienia z prezydentem Opola ws. Festiwalu Piosenki Polskiej. Według planów ma się on odbyć w połowie września. Czy uważasz, że to dobra decyzja?

Tak, ciesze się, że doszli do porozumienia

Nie, festiwal nie powinien być transmitowany przez TVP

Nie mam zdania Pokaż wyniki