Jadąc po chleb, pijany staranował dwa ogrodzenia

13 czerwca nietrzeźwy mieszkaniec Chałupek uszkodził dwa ogrodzenia posesji mieszkańców Bielin. Mężczyzna zatrzymał się dopiero na przyczepce ciągnika, 20 metrów od domu. Policjanci zatrzymali kierowcę, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Przed godz. 15, dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy renault, który zjechał z jezdni i staranował dwa ogrodzenia. Mężczyzna jechał sam. Po zderzeniu chwiejnym krokiem wyszedł z pojazdu. Chwilę usiadł na poboczu, potem biegał po ulicy, po czym próbował uruchomić samochód i odjechać.

Pijany kierowca został zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Mieszkaniec Chałupek został zatrzymany do wytrzeźwienia. Dzisiaj zostanie przesłuchany w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. W trakcie ustalania okoliczności zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że pojazd nie należał do kierującego nim 36-latka z Chałupek. Pożyczył go od kolegi, bo chciał jechać nim po chleb.