Jacek Kowal mistrzem Polski. Alfred Micał z „brązem”

Od piątku do niedzieli w hali tenisowej w Stalowej Woli rozgrywane były jubileuszowe XX Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy, do których zgłosiło się 70 zawodniczek i zawodników, wśród nich medaliści mistrzostw świata. Kobiety rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych, do 45 lat, 45+ oraz 55+. Panów, ze względu na wiek i zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi zawodów rangi mistrzowskiej, podzielono na dziewięć kategorii: od open (do 35 lat), 35+, 45+, 50+, 55+, 60+. 65+, 70+ i 75+. Rywalizowano także w deblu i mikście.

– To już siódme halowe mistrzostwa Polski lekarzy organizowane w Stalowej Woli. Wielkie podziękowania należą się Miejskiemu Klubowi Tenisowemu Stalowa Wola, który zorganizował turniej, a to nie jest taka prosta sprawa – powiedział Alfred Micał, stalowowolski ginekolog-położnik, który reprezentował nasze miasto w kategorii 50+. – Przyjechali lekarze z różnych stron Polski, ze Szczecina i Zielonej Góry, Poznania i Katowic, Wrocławia i Elbląga, Legnicy i Białegostoku, Łodzi, Warszawy, Kielc… Hala tętniła życiem od wczesnych do bardzo późnych godzin, w sobotę ostatnie mecze kończyły się po godzinie 23.

Z naszych lekarzy największy sukces odniósł Jacek Kowal. Dyrektor PZOZ w Bojanowie triumfował w kategorii 50 +, wygrywając w finale z krośnieńskim ginekologiem Pawłem Łysikowskim. Pojedynek o tytuł mistrza Polski stał na bardzo wysokim poziomie. Krośnianin chciał się zrewanżować dr Kowalowi za porażkę sprzed trzech lat, ale i tym razem musiał uznać wyższość lekarza ze Stalowej Woli, i ponownie zadowolić się „jedynie” wicemistrzostwem. Kowal wygrał 6:1, 4:6, 10:8. W drodze do finału mistrz Polski pokonał ginekologa z Lublina, prof. Andrzeja Semczuka 6:2, 6:0, a w półfinale wyeliminował swojego kolegę Alfreda Micała 6:3, 7:5. Wcześniej Micał wygrał z internistą z Chełma Mariuszem Ciosem 6:1, 6:4, a w ćwierćfinale z ginekologiem ze Strzegomia Dariuszem Gałeckim, po długiej, morderczej walce 3:6, 6:1, 12:10. Ostatecznie Micał zakończył mistrzostwa na miejscu trzecim.

Największą gwiazdą mistrzostw była Agata Wojciuk – stomatolog z Łukowa, która wywalczyła trzy tytuły mistrzyni Polski, w grze indywidualnej w kategorii wiekowej do 45 lat, w mikście i deblu. Na uwagę zasługuje także zwycięzca kategorii open, dentysta z Zabrza Marcin Pokrzywicki, który w czterech pojedynkach oddał rywalom zaledwie dwa gemy.

Punktację drużynową, właściwie… branżową wygrali dentyści. W turnieju indywidualnym przedstawiciele tej dyscypliny medycznej wywalczyli pięć tytułów mistrza Polski.

Wyniki

Gra pojedyncza kobiet

Do 45 lat: 1. Agata Wojciuk (stomatolog, Łuków), 2. Maria Gołda (internista, Kraków), 3. Katarzyna Kosikowska-Skowron (gastrolog, Tarnobrzeg).

45+: 1. Joanna Szafranek (ginekolog, Chełm), 2. Mariola Kąkol-Kaczmarska (stomatolog, Szczecin), 3. Joanna Gałuszka-Garnuszek (stomatolog, Kielce).

55+: 1. Bożenna Kędzierska (stomatolog, Pułtusk), 2. dr. n.med. Małgorzata Pawelec-Wojtalik (kardiolog, Poznań), 3. Renata Banaś-Samson (laryngolog, Jastrzębie Zdrój).

Gra pojedyncza mężczyzn

Open: 1. Marcin Pokrzywnicki (stomatolog, Zabrze), 2. Remigiusz Stamirowski (urolog, Szczecin), 3. Radosław Kwieciński (pediatra, Leżajsk)

35+: 1. Bartłomiej Ptak (stomatolog, Będzin), 2. Marcin Krywiak (internista, Przemyśl), 3. Rafał Galik (internista, Sanok), 3. Remigiusz Mazur (kardiolog, Elbląg).

45+: 1. dr n.med. Michał Jędrzejewski (endokrynolog-internista, Warszawa), 2. dr n.med. Zbigniew Żęgota (ortopeda+traumatolog, Ostróda), 3. Robert Telega (stomatolog, Kraków), 3. Mariusz Dereń (stomatolog, Leżajsk).

50+: 1. Jacek Kowal (internista, Stalowa Wola), 2. Paweł Łysikowski (ginekolog, Krosno), 3. Jarosław Marzec (internista, Mielec), 3. Alfred Micał (ginekolog, Stalowa Wola).

55+: 1. Wiesław Bąba (internista, Kolbuszowa), 2. Tomasz Maziak (stomatolog, Legnica), 3. Andrzej Bachurski (internista, Konstancin), 3. Jerzy Hakuba (stomatolog, Tarnowskie Góry).

60+: 1. Zdzisław Hrynkiewicz (gastrolog, Białystok, 2. Marek Kintzi (ortopeda+traumatolog), Kalisz, 3. Adam Jakubowski (ortopeda+traumatolog, 3. dr n.med. Jan Józefczuk (pediatra, Nowa Dęba).

65+: 1. dr n.med. Roman Pawlas (ortopeda+traumatolog, Katowice, 2. Jerzy Sobel (internista, Wodzisław Śl.), 3. Wojciech Kolanko (stomatolog, Krosno), 3. Daniel Leończyk (internista, Łódź).

70+: 1. prof. dr n.med. Andrzej Pozowski (ortopeda-traumatolog, Wrocław), 2. Józef Szafranek (anestezjolog, internista, Chełm)

75+: 1. Józef Safian (stomatolog, pediatra, Zielona Góra), 2. Bogdan Solarski (chirurg, Rzeszów), 3. dr n.med. Zdzisław Plicner (kardiolog, Kraków)

Gra podwójna kobiet

Do 45 lat (open): 1) Joanna Szafranek (Chełm)/Agata Wojciuk (Łuków), 2. Maria Gołda (Kraków)/Katarzyna Kosikowska-Skowron (Tarnobrzeg).

45+: 1. Bożenna Kędzierska (Pułtusk)/Małgorzata Pawelec-Wojtalik (Poznań), 2. Renata Banaś – Samson (Jastrzębie Zdrój)/Bożena Klimczyk (Dąbrowa Górnicza).

Gra podwójna mężczyzn

Open: 1. Michał Jędrzejewski (Warszawa)/Wojciech Pietrzak (Łowicz), 2. Rafał Galik (Sanok)/Marcin Pokrzywnicki (Zabrze)

45+: 1. Robert Kowalczyk (Łódź)/Robert Telega (Kraków), 2. Andrzej Maliszewski (Białystok)/Zbigniew Żęgota (Ostróda).

55+: 1. Wiesław Bąba (Kolbuszowa)/Jan Józefczuk (Nowa Dęba), 2. Zdzisław Hrynkiewicz (Białystok)/Jerzy Talarczyk (Białystok), 3. Dariusz Dąbek (Stalowa Wola)/Stanisław Woźniak (Budry).

65+: 1. Daniel Leończyk (Łódź)/Roman Pawlas (Katowice), 2. Wojciech Kolanko (Krosno)/Piotr Kołodziej (Siedlce)

70+: 1. Andrzej Pozowski (Wrocław)/Józef Safian (Zielona Góra), 2. Bogdan Solarski (Rzeszów)/Józef Szafranek (Chełm)

Gra mieszana: 1. Agata Wojciuk (Łuków)/Robert Telega (Kraków), 2. Maria Gołda (Kraków)/Mariusz Dereń (Leżajsk), 3. Katarzyna Kosikowska – Skowron (Tarnobrzeg)/Bartłomiej Ptak (Będzin), 3. Bożenna Kędzierska (Pułtusk)/Wojciech Pietrzak (Łowicz)