Internetowy złodziej zaatakował

Z internetowych zakupów korzystamy coraz chętniej i częściej, bo tak wygodniej, taniej, a i wybór jest większy niż w normalnych sklepach. Ta forma sprzedaży niestety cieszy się też dużą popularnością wśród oszustów – o czym przekonał się pewien mieszkaniec Rudnika nad Sanem, który zamiast najnowszego iPhone rozpakował paczkę mielonej kawy.

Nasz czytelnik dzieli się swoją opowieścią ku przestrodze, która może być cenna zwłaszcza w czasie świątecznych zakupów i poszukiwania prezentów dla bliskich. Pan Andrzej z Rudnika (nazwisko znane redakcji) bardzo często korzystał z internetowych zakupów już wcześniej, miał doświadczenie nawet przy zakupach droższych artykułów z branży RTV i innych. Wiedział, na co uważać i jak rozpoznać potencjalnego naciągacza. Tak mu się przynajmniej wydawało, do momentu, kiedy jeden z oszustów, w swojej przemyślności, a może raczej bezczelności przechytrzył go dostarczając kawę za 1700 zł…

