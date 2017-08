INNOWATOR COP – Konkurs dla firm

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ogłasza Konkurs INNOWATOR COP.

W roku 2017 przypada Jubileusz 80-lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego przedsięwzięcia gospodarczego II Rzeczypospolitej Polskiej. Stalowa Wola powstała od podstaw w ramach tego planu, dlatego też pamięć COP-u jest tu szczególnie żywa i istotna dla tożsamości miasta.

Celem konkursu jest uhonorowanie firm w szczególny sposób wyróżniających się innowacjami w swojej działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie historycznie związanym z Centralnym Okręgiem Przemysłowym.

Konkurs INNOWATOR COP skierowany jest do założycieli i szefów firm, którzy wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu, także do twórców przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc efektywną działalność gospodarczą, wykazują jednocześnie wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i im sprzyjają.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Kapitułę składająca się z ludzi biznesu, mediów i polityki, zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej w ramach Obchodów 80. Rocznicy Powstania COP w Stalowej Woli w dniu 10. września.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskimi Obchodami Jubileuszu 80-lecia Powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Konkursu: Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej, Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 847 93 11, 15 643 35 55, 15 643 35 81.

Termin składania formularzy aplikacyjnych mija 25 sierpnia 2017 r.

Dokumenty dot. Konkursu znajdują się na stronach pod adresem: www.stalowawola.pl/dla-biznesu/innowator-cop/ oraz www.jubileuszcop.pl.

Info: www.stalowawola.pl