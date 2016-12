Ilu lotto-milionerów mieszka w naszym regionie?

Końcówka roku skłania do refleksji i spokojnych podsumowań, ale jest to również czas wzmożonych wydatków na prezenty i sylwestrowe kreacje. Nic więc dziwnego, że to właśnie teraz – częściej niż zwykle – marzy nam się „szóstka” w Totolotka. Chyba każdemu przydałoby się w grudniu kilka dodatkowych milionów na koncie, prawda? A czy wiecie ilu lotto-milionerów mieszka obecnie w naszym regionie? Odpowiedzi na to pytanie szukajcie poniżej. Sprawdziliśmy też jaki był miniony rok 2016 dla fanów Lotto w całym kraju.

W co najchętniej graliśmy?

Zacznijmy od garści statystyk. Oczywiście najczęściej wybieraną grą w Polsce jest Lotto (znane potocznie jako Totolotek). Wybiera ją ponad 90 procent wszystkich graczy. Na kolejnym miejscu uplasowało się Multi, czyli dawny Multilotek, a także Mini Lotto, wcześniej znane jako Express Lotek.

W samym tylko 2016 roku do tej pory padły (dane na dzień 6 grudnia) aż 63 nagrody I stopnia! Wśród tegorocznych milionerów znalazł się także mieszkaniec Stalowej Woli, który swoją „szóstkę” trafił stosunkowo niedawno, bo w listopadzie 2016 (pisaliśmy o tym w ubiegłym miesiącu). A czy wiecie kiedy w przeszłości najbardziej dopisywało nam szczęście?

Milionerzy w regionie

Począwszy od roku 1996 prowadzi się dokładne dane dotyczące wszystkich nagród powyżej 1 miliona złotych, jakie padły na terenie naszego kraju. Właśnie 20 lat temu, dokładnie w 1996 roku, wprowadzono w Lotto słynną zasadę kumulacji nagród, która spowodowała, że kolejki do kolektur zaczęły się sukcesywnie wydłużać.

Mieszkańcy Stalowej Woli wygrali w tym czasie czterokrotnie – w 2009 (3,2 mln zł), 2010 (4,7 mln zł), 2012 (7,6 mln zł) oraz w 2016 (5,6 mln zł). Nisko ma na swoim koncie jedną główną wygraną o wartości 3,2 miliony złotych, którą udało się trafić w sierpniu 2012 roku. Podobnym wynikiem pochwalić się może Sandomierz. Tutaj poprawnie wytypowano „szóstkę” w styczniu 2011 roku, kiedy to pewien szczęśliwiec wzbogacił się o 2,7 miliona złotych. Tarnobrzeg aż trzykrotnie pojawia się na mapie lotto milionerów – z datami 2002 (1 mln zł), 2003 (1 mln zł) i 2012 (1 mln zł w Lotto Plus). Do tego doliczyć należałoby jeszcze kilka nagród, które przyznano mieszkańcom mniejszych miejscowości naszego regionu. Wygląda na to, że najszczęśliwszym dla nas rokiem był 2012, gdyż wtedy padły minimum 3 nagrody I stopnia, które trafiły do kogoś z naszych miast.

Oczywiście mowa tylko i wyłącznie o wygranych w Lotto i Lotto Plus, czyli takich, które równe są minimum 1 mln zł (gwarantowana suma na wygraną w Lotto Plus). Warto pamiętać jednak o tym, że znacznie częściej udało nam się wygrywać w Mini Lotka, Multi Multi, czy inne loterie liczbowe.

A jaka nagroda usatysfakcjonowałaby Was na tyle, by tegoroczne Święta i Sylwester były najbardziej udanymi w Waszym życiu?