IKEA rozpoczyna produkcję i sprzedaż pelletu

Tartak IKEA Industry w Stalowej Woli właśnie rozpoczął produkcję pelletu – paliwa z biomasy. Nowo zainstalowane maszyny do jego wytwarzania mają moc produkcyjną na poziomie 60 tys. ton rocznie. W ten sposób IKEA Industry dołączy do czołówki polskich producentów pelletu.

Działający od 2014 roku zakład w Stalowej Woli to największy tartak IKEA Industry na świecie. Zaopatruje fabryki w Polsce i na Słowacji, wytwarzając 120 tys. m3 tarcicy sosnowej, przygotowanej jako surowiec do produkcji mebli z drewna litego. W zakładzie powstają duże ilości biomasy w postaci zrębki oraz trociny, które mogą być przekształcone w wysokiej jakości pellet.

Po 3 latach od uruchomienia tartaku

i ustabilizowaniu produkcji tarcicy na odpowiednio wysokim poziomie, IKEA Industry Stalowa Wola zainwestowała we własne maszyny do wytwarzania pelletu.

– Rozbudowa zakładu o linię do produkcji pelletu była naturalnym krokiem w naszym rozwoju. Oszczędność i uważne gospodarowanie surowcem są wpisane w działania IKEA. U nas nic się nie marnuje, dlatego biomasa z produkcji tarcicy trafia wprost do fabryki pelletu, którą postawiliśmy w sąsiedztwie linii przetarcia – mówi Piotr Książek, dyrektor produkcji w IKEA Industry Stalowa Wola.

Po przeprowadzonych z sukcesem testach, IKEA Industry Stalowa Wola na początku września br. rozpoczęła wytwarzanie pelletu. Wydajność produkcji na dwóch prasach wynosi 10 ton na godzinę, co pozwala uzyskać ok. 60 tys. ton rocznie.

Pellet z zakładu IKEA Industry Stalowa Wola jest produktem klasy premium, który cechuje niska zawartość popiołu i wysoka kaloryczność. Obecnie przechodzi procedury certyfikacji. Będzie sprzedawany głównie za granicę, do krajów będących największymi konsumentami pelletu: do Włoch, Niemiec i do Danii.

Po uruchomieniu nowych linii do przetwarzania biomasy w tartaku w Stalowej Woli, zakłady IKEA Industry w Polsce wyprodukują ok. 130 tys. ton pelletu rocznie. Poza zakładem w Stalowej Woli, pellet powstaje w wytwórniach IKEA Industry w Resku i w Wielbarku.

IKEA Industry, będąca częścią Grupy Inter IKEA, jest największym producentem mebli drewnianych na świecie. Firma posiada 40 zakładów w 10 krajach, które zatrudniają łącznie około 19 000 pracowników. Każdego roku IKEA Industry produkuje ponad 100 milionów mebli dla klientów IKEA. W Polsce IKEA Industry zatrudnia blisko 10 000 pracowników w zakładach produkcyjnych w 13 lokalizacjach, w tym: 4 zakładach działających w ramach dywizji Flatline w Lubawie, Zbąszyniu, Zbąszynku i Babimoście, 8 zakładach działających w ramach dywizji Solid Wood w Goleniowie, Stepnicy, Chociwlu, Resku, Wielbarku, Konstantynowie, Skoczowie i Stalowej Woli oraz w zakładzie należącym do dywizji Boards w Orli. IKEA Industry w Polsce specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna oraz z płyt komórkowych i wiórowych.

Tartak w Stalowej Woli to największy tartak IKEA Industry na świecie. Uruchomiony we wrześniu 2014 roku, zapewnia tarcicę wysokiej jakości, służącą do produkcji mebli

z litego drewna w fabrykach IKEA Industry w Polsce i na Słowacji. Tartak korzysta wyłącznie z surowca certyfikowanego lub kontrolowanego FSC. Zatrudnia 100 osób.