W najbliższą sobotę, 10 marca, odbędzie się II memoriał Krystiana Muskały. W zawodach, które zostaną rozegrane na sztucznym boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej, wezmą udział drużyny trampkarzy młodszych (rocznik 2004 i młodsi).

Do rywalizacji przystąpią zespoły Resovii, Sokoła Nisko, Łady Biłgoraj i Stali Stalowa Wola, w której nieodżałowanej pamięci Krystian Muskała poświęcił ponad 35 lat swojego życia.

Do Stalowej Woli trafił w 1968 roku z Ruchu Chorzów, z którym trzy klata wcześniej zdobył mistrzostwo Polski juniorów. W barwach „niebieskich” miał okazję grać i trenować z takimi piłkarskimi sławami jak: Gerard Cieślik, Bronisław Bula czy Antoni Piechniczek. W roku 1973 Stal, z urodzonym w Świętochłowicach na Górnym Śląsku piłkarzem, występującym najczęściej w linii pomocy, wywalczyła po raz pierwszy w swojej historii awans do II ligi. Później Krystian Muskała odnosił ze „Stalówką” sukcesy już w roli trenera. Był asystentem Władysława Szaryńskiego i Józefa Lesia, kiedy ci wprowadzali „zielono-czarnych” do ekstraklasy oraz trenera Adama Musiała, gdy ten dwukrotnie utrzymywał Stal w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 1 listopada 2016 roku w wieku 69 lat. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Sobotni turniej rozpocznie się o godzinie 9.30. Oto jego harmonogram: Stal – Resovia (10), Łada – Sokół (11), Resovia – Sokół (12), Stal – Łada (13), Resovia – Łada (14), Stal – Sokół (15).