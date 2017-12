Share 0 Share 0 Share 0

W sobotę 16 grudnia odbędzie się I Mikołajkowy Turniej Szachowy „Zima 2017” dla zawodników do III kategorii szachowej włącznie. Zawody rozgrywane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Początek o g. 9. W turnieju mogą wziąć udział juniorzy do lat 18 – rocznik 2000 i młodsi (ranking PZSzach do 1600). System rozgrywek szwajcarski na dystansie 6 rund; tempo gry po 30 minut dla każdego zawodnika. Bez wpisowego. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailem: aktywnezawody@gmail.com do 14 grudnia oraz na www.chessarbiter.com/turnieje/2017/