Czy Hutnik II opuści Polski Związek Działkowców

Okręgowe władze PZD w Rzeszowie odwołały 4 lipca br. zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli, zarzucając mu szereg nieprawidłowości przy elektryfikacji Ogrodu i w bieżącej działalności. Czy w rewanżu działkowcy wystąpią ze struktur PZD, nie płacąc już na jego utrzymanie ani grosza?

O możliwości secesji Hutnika II, jeśli Rzeszów nie okaże zrozumienia dla finansowych postulatów Ogrodu, mówiło się już w kwietniu br. na dorocznej konferencji jego delegatów.

– 87 tysięcy złotych to odszkodowanie za poprowadzenie nad naszymi działkami nowej linii wysokiego napięcia, a 100 tysięcy złotych to dotacja, o jaką wnioskujemy na elektryfikację Ogrodu. Przypomnę tylko, że co roku nasz Ogród odprowadza do Rzeszowa ponad 30 tysięcy złotych. Jeśli jednak decyzja będzie negatywna, to zwołamy nadzwyczajne zebranie w sprawie wyjścia naszego Ogrodu z Polskiego Związku Działkowców – zapowiadał wówczas prezes Hutnika II Jacek Małkiewicz.

Prowokacja pani prezes?

Po odwołaniu zarządu mówił „Sztafecie”, że to odwet za stanowcze domaganie się zwrotu wspomnianego odszkodowania i pokłosie ostrej krytyki prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie Agnieszki Sycz, za to, że w 2015 r. do jego prezydium nie zgłosiła żadnego kandydata ze Stalowej Woli. Wytykał też jej, że zarzuty, jakie były podstawą odwołania zarządu Ogrodu, w większości były bezzasadne, a niektóre wręcz ośmieszające okręgowe władze PZD w Rzeszowie.

Według Małkiewicza, komisja inwestycyjna zarządu podkarpackiego, która 8 czerwca br. przyjechała do Hutnika II, na siłę szukała błędów w elektryfikacji tego Ogrodu, twierdząc np. że jest za mało skrzynek z licznikami, co „było kompletną bzdurą, gdyż każda dodatkowa skrzynka i przyłącza do niej podrażały koszty elektryfikacji”. Po odwołaniu zarządu Ogrodem do końca 2017 r. rządzić będzie komisarz (może to również być kolejne pół roku). Gdy w końcu odbędą się wybory władz Ogrodu, to odwołani członkowie zarządu nie mogą do końca nowej kadencji wchodzić w skład organów PZD pochodzących z wyboru i pełnić w nich funkcji.

– Odwołanie zarządu, to jawna prowokacja ze strony pani prezes wobec naszego Ogrodu, którego skutkiem jest niespotykany bałagan. A skoro tak, to działkowcy mogą zdecydować o zmianie statusu Ogrodu i wystąpieniu z PZD – mówi nam Jacek Małkiewicz. Dodaje też, że prezes Sycz chciała, by to Rzeszów dysponował dotacjami, jakie samorząd Stalowej Woli przyznaje miejscowym ogrodom (Hutnik II dostaje 22 tys. zł). – Tak byśmy widzieli wtedy te pieniądze, jak to odszkodowanie za linię energetyczną – wieszczy Małkiewicz.

Okręg nie będzie ingerował

Prezes Agnieszka Sycz odpiera wszystkie te zarzuty i twierdzi, że odwołanie było konieczne, bo zarząd przez swoje błędy i zaniechania faktycznie działał na szkodę działkowców, Ogrodu i PZD. Odniosła się też do zapowiedzi secesji Hutnika II.

– Każdy ogród może zdecydować o swej organizacyjnej przynależności. Może funkcjonować w ramach Polskiego Związku Działkowców, może też podjąć decyzję o utworzeniu własnego stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem. My w to nie ingerujemy. Wszystko musi być tylko zgodne z Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych – powiedziała „Sztafecie”.

Ustawa ta stanowi, że do wyodrębnienia się ogrodu potrzebna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie danego ogrodu. Jeśli te wymogi nie będą spełnione, to w drugiej próbie (kolejne zebranie w sprawie wyodrębnienia można zwołać tego samego dnia co pierwsze) wymagana jest większość 2/3 w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców.

Zdecyduje frekwencja i wola wyjścia

W przypadku ROD Hutnik II skupiającego 1812 działkowców, w pierwszym podejściu potrzebne byłoby uczestnictwo 906 osób i 454 głosy za wyjściem z PZD. W drugim wymagana frekwencja to 544 osoby i 363 głosy za. Obecnie zwołanie zebrania w tej sprawie wymaga wniosku podpisanego przez minimum 1/10 działkowców, czyli w tym przypadku 181 osób.

Ogród wyodrębniony z PZD nie odprowadza już na jego utrzymanie ani złotówki z opłat, jakie uiszczają działkowcy – wszystkie pieniądze pozostają do jego dyspozycji. W Stalowej Woli spośród 9 ogrodów samodzielnie zarządzają się dwa: San (518 działek) i Sochy (147).

ROD Hutnik II to największy ogród działkowy na Podkarpaciu i czwarty w Polsce. Na 38 hektarach jest tu 1113 działek. W tym roku ogród obchodzi jubileusz 40-lecia założenia. Powstał w 1977 r. jako Pracowniczy Ogród Działkowy Huty Stalowa Wola.