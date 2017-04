Huta Stalowa Wola przygotowuje infrastrukturę do przejęcia nowych technologii

Jeszcze przed wakacjami ruszy rozbudowa hali, w której Huta Stalowa Wola uruchomi nową linię technologiczną do produkcji podwozi i korpusów wież. Dzięki wsparciu otrzymanemu ze Skarbu Państwa Spółka zwiększa i rozwija infrastrukturę techniczną konieczną do realizacji ostatnio podpisanych kontraktów, ale również do przejęcia nowych technologii w zakresie obróbki i spawania podwozi dla pojazdów pancernych.

27 grudnia 2016 roku Skarb Państwa na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielił Hucie Stalowa Wola SA wsparcia w wysokości 7,7 mln zł. Umowa dotycząca objęcia akcji spółki przez Skarb Państwa w podwyższonym kapitale zakładowym HSW została podpisana w MON w dniu 24 marca 2017 r. Celem udzielonego wsparcia niebędącego pomocą publiczną jest sfinansowanie realizacji wdrożenia do produkcji technologii spawania korpusów wież i podwozi pojazdów wojskowych z blach pancernych.

Huta zamierza stworzyć nowy ciąg technologiczny konieczny do realizacji kontraktów, w tym największego kontraktu zawartego w polskim przemyśle obronnym, jakim jest umowa na dostawę czterech dywizjonowych modułów REGINA. Umowa na dostawy haubicy samobieżnej 155mm KRAB oraz towarzyszących pojazdów została zawarta 14 grudnia 2016r.

– W ten sposób przygotowujemy się do przyjęcia transferu technologii w zakresie budowy podwozi od naszego partnera zagranicznego – informuje Bernard Cichocki, Prezes Zarządu HSW SA. – Nowa linia technologiczna w wybudowanej hali posłuży nam także do realizacji innych naszych projektów, mam tu na myśli program budowy nowego bojowego wozu piechoty BWP – dodaje Cichocki.

Huta Stalowa Wola jest liderem projektu stworzenia nowego bojowego wozu piechoty, który zastąpi będące na wyposażeniu polskiego wojska przestarzałe BWP-1. Projekt jest realizowany w ramach programu o kryptonimie Borsuk.