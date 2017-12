Huta Krzeszowska, marzec 1863

W październiku 1999 r. na cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający poległych powstańców styczniowych w 1863 roku. Na pomniku z polnych kamieni są trzy płyty z czerwonego marmuru. Na czołowej napisano: Powstańcy z oddz. płk Leona Czechowskiego, polegli w walce 20 III 1863 pod Potokiem Górnym i 21 III w Lesie Ciosmańskim.

Na płytach umieszczono nazwiska poległych powstańców styczniowych. Kilka kilometrów dalej, przy drodze do Biłgoraja, w Banachach-Rogóźni, stoi inny pomnik zbudowany z kamieni. Na jednym z kamieni widnieje napis „1863”. Tablica z ciemnego granitu zwiera dedykację rzeszowskich harcerzy: Powstańcom oddziału płk. Leona Czechowskiego którzy za tę ziemię stoczyli krwawy bój z wojskiem rosyjskim w dniu 21 III 1863 r.

Płk Leon Czechowski

Pułkownik Leon Czechowski urodził się 7 lipca 1797 roku w majątku Brzozczyca koło Myślatycz w Przemyskiem jako syn ziemianina Antoniego i Marii z Nanowskich. Wychowany w duchu patriotycznym, zdecydował się na służbę wojskową. Po ukończeniu szkół średnich we Lwowie, w 1818 roku wyjechał do Warszawy i wstąpił do pułku grenadierów gwardii ks. Konstantego. W 1824 roku awansował na podporucznika. Wtedy też związał się z powstańczą konspiracją wśród podchorążych. W noc listopadową 1830 roku, wyprowadził z koszar polskie wojsko i razem z nim wziął udział w ataku na Belweder. W armii Powstania Listopadowego awansował na stopień porucznika, a wkrótce też na kapitana. W 1831 roku w bitwie pod Olszynką Grochowską został ciężko ranny. Po wyleczeniu wrócił do powstania i walczył w obronie Warszawy. W tym czasie awansował na majora. Po upadku powstania powrócił do Galicji i pracował jako zarządca majątku księcia Władysława Sanguszki w Zalasowie. Jan Tyssowski, jeden z przywódców nieudanego zrywu polskiego, zachęcił Czechowskiego do włączenia się w powstanie zbrojne. W 1846 roku powierzono mu dowództwo nad oddziałami, które miały zająć Tarnów. Akcja ta nie doszła do skutku, ponieważ na miejsce zgrupowania przybyło zbyt mało ludzi chętnych do walki. Rabacja galicyjska położyła kres powstaniu. Chłopi galicyjscy rozbrajali spiskowców, przekazywali w ręce Austriaków lub bez litości mordowali. Leon Czechowski wpadł w pułapkę i został ciężko pobity, tylko dzięki zbiegowi okoliczności uniknął śmierci. W tym czasie trafił do austriackiego więzienia jako więzień stanu, z którego w wyniku amnestii wyszedł po dwóch latach. W 1848 roku dowodził polskim legionem w czasie powstania węgierskiego. Walczył pod rozkazami gen. Józefa Bema.

Gdy powstanie na Węgrzech upadło wrócił do kraju, początkowo zamieszkał w Poznańskiem, a następnie udał się na emigrację do Francji. Na wieść o wybuchu Powstania Styczniowego wrócił natychmiast w rodzinne strony. Na początku marca 1863 roku w Krakowie spotkał się z gen. Józefem Wysockim, który przedstawił mu sytuację, w jakiej znalazło się powstanie. W Lubelskiem całkiem już zamierało. Wtedy Czechowski przyjął nominację na naczelnika wojennego województwa lubelskiego.

Z Galicji do Kongresówki

W czasie zaborów w rejonie Huty Krzeszowskiej przebiegała granica pomiędzy Austrią i carską Rosją. Był tu korzystny teren do przekraczania jej i wspierania materialnie oraz personalnie styczniowych powstańców. W tym regionie dochodziło do walk oddziałów powstańczych z wojskami carskimi, które wiedziały, że pomoc dla powstańców płynie z pobliskiej Galicji i za wszelką cenę chciały uszczelnić kordon. W tym rejonie znalazł się Czechowski ze swoim oddziałem.

Leon Czechowski po sformowaniu powstańczego oddziału w Galicji miał niezwłocznie ruszyć do Kongresówki. Cały oddział składał się z 700 żołnierzy piechoty, 60-osobowej kawalerii i czterech kompanii liniowych, po około 50 żołnierzy każda. Kompanie strzeleckie uzbrojone były w nowoczesne na owe czasy sztucery belgijskie wyposażone dodatkowo w bagnety, uzbrojenie stanowiły także strzelby myśliwskie i kosy. 15 marca 1863 roku o. Bernard Bulsiewicz odprawił nabożeństwo, przemówił do powstańców i pobłogosławił w drogę wyruszający oddział. Potem nastąpiło zaprzysiężenie młodych żołnierzy. Oddział Czechowskiego granicę przekroczył w rejonie Tarnogrodu. Około południa mieszkańcy miasteczka na czele z burmistrzem i proboszczem powitali wkraczający do miasta oddział. Na rynku do zgromadzonych ludzi przemówił Czechowski, wzywając za manifestem dyktatora powstania Langiewicza do walki o wolność i niepodległość: Wzywam was raz jeszcze w imię Boże do powszechnego i bezzwłocznego powstania przeciw najazdowi i barbarzyństwu powszechnemu.

Rankiem 19 marca powstańcy zajęli Krzeszów, ustanowiono tam rząd narodowy, zarekwirowano 1500 rubli z kasy rządowej, a na Żydów kontrybucji podejrzanych o szpiegostwo i uwiadomienie Moskali o naszych ruchach nałożono 2000 złotych polskich. Wieczorem tego dnia zwiad powstańczy doniósł, że w kierunku oddziału Czechowskiego zmierzają 3 roty piechoty Moskali, ponadto sotnia kozaków, 50 jazdy i dwa działa. Do pierwszej walki doszło rankiem 20 marca niedaleko Potoka, w pobliżu wsi Jedlinki. Strzelcy na atak Rosjan odpowiedzieli celnym ogniem. Rosjanie zniecierpliwieni niepowodzeniem zaczęli zbliżać się do oddziału Czechowskiego. Jedna z kompanii powstańczych zajęła stanowiska na wzgórku porośniętym krzakami i silnym a celnym ogniem wśród Moskali spowodowała duże zamieszanie. Wtedy dwie kompanie strzeleckie dowodzone przez kpt. Ślaskiego i kpt. Dunajewskiego rzuciły się do walki na bagnety. Za nimi ruszył pluton ułanów. Moskale zostali zmuszeni do ucieczki. Stracili 15 zabitych i wielu rannych. Zginął wtedy kpt. Erazm Zarański. Z kompanii dowodzonej przez kpt. Edmunda Matejkę padło czterech karabinierów, gdy w zwartej kolumnie przechodzili przez polanę. Wtedy też ciężko postrzelono mjra Władysława Englerta, który w trzy dni później zmarł w Janowie.

W Lesie Ciosmańskim

Do drugiej walki doszło tego samego dnia. Stanisław Zieliński w swojej książce: „Bitwy i potyczki 1863-1864”, (Rapperswil 1913) tak ją przedstawił: Idąc spod Potoka na północny-zachód stanął Czechowski obozem w lesie koło wsi Suszka, zburzywszy most na Tanwi. Moskale pod dowództwem Miednikowa, wzmocnieni nowymi posiłkami, uderzyli o godzinie 3 po południu na powstańców. Pierwsi rzucili się ułani, a za nimi kozacy wpław, lecz przyjęci krzyżowym ogniem musieli się cofnąć. Wówczas piechota przeszedłszy w bród rzekę, zaczęła atakować pozycje powstańców, lecz jak konnica, zmuszona została do zaprzestania ataku. Wtedy Moskale zaczęli rozwijać kolumny po skrzydłach powstańczego oddziału, aby go otoczyć, wobec czego Czechowski nakazał odwrót i oddział ku północy prowadząc, przeszedł wieś Suszka, gdzie stoczył ponownie utarczkę. Ledwo bowiem wychyliła się awangarda z lasu, już huknęły strzały. Powstańcy zajęli okop leśny od pola i pokładłszy się w rowie tego okopu, zza tej ochronnej strzelnicy odpowiadali celnymi strzałami. Strzelanina ta, w której oddział miał jednego tylko rannego, Stanisława Podlewskiego, trwała do zmroku, poczem Moskale znowu zatrąbili na odwrót, a Czechowski ruszył dalej na północ-wschód. W ciągu tego dnia pewna część oddziału zbiegła i pod Ulanowem przeszła przez kordon.

Relacje z tamtych czasów podają, że bój trwał do szóstej po południu, Rosjanie stracili około pięćdziesięciu zabitych i wielu rannych. Z polskiej strony wykazano tylko trzech rannych, w tym Podlewskiego, który później z ran zmarł we Lwowie.

Nazajutrz, w sobotę 21 marca 1863 r., z samego rana oddział wyruszył w stronę Huty Krzeszowskiej, skąd zamierzano udać się nad granicę z Galicją. Na krótko zatrzymał się pod wsią Banachy, a kiedy ruszył leśną drogą dalej, został zaatakowany przez wojsko rosyjskie.

Właśnie, gdy na czele idący mały oddziałek jazdy rozpoczął pochód z tego wypoczynku, został zaatakowany przez kozaków, a na prawe i lewe nasze skrzydła uderzyły tak przeważne siły piechoty, że przeciw prawemu skrzydłu rozwinięty nieprzyjaciel liczył najmniej 1500 ludzi – mówi relacja z tamtych czasów.

Doszło do bitwy, która toczyła się w gęstym lesie, zwanym Ciosmańskim. Każda kompania toczyła swój bój. Walka była krwawa, wedle relacji zginęło około pięćdziesięciu Rosjan, padło też kilkunastu powstańców, zaś kilkudziesięciu zostało rannych, w tym kilkunastu ciężko.

Po walce oddział zbierał się grupkami w rejonie Gozdu Huciańskiego i następnego dnia w różnych punktach granicznych koło Kurzyny przeszedł do Galicji. Rannych w walce umieszczono m.in. w Kurzynie, Pysznicy, Jarocinie, Ulanowie, w Leżajsku i najwięcej w Rzeszowie. Żołnierze Czechowskiego, mimo ogromnej przewagi Rosjan dzielnie stawiali opór. Ponieśli jednak duże straty; około 50 zabitych i 100 rannych. Wykrwawiony oddział wycofał się do Galicji, tam został rozbrojony i internowany. Ale nie wszyscy powstańcy wpadli w ręce austriackie. Pomimo sukcesów w walce oddział Leona Czechowskiego zakończył swoją kampanię. Trwała zaledwie tydzień, ale odbiła się głośnym echem zarówno w Kongresówce, jak i w Galicji. Wielu żołnierzy od Czechowskiego walczyło później w oddziałach gen. Antoniego Jeziorańskiego, gen. Józefa Wysockiego, mjra Jana Żalplachty „Zapałowicza”, płka Marcina Borelowskiego „Lelewela”. Również Leon Czechowski przez rok ukrywał się, w końcu został ujęty i aresztowany. Na wolność z austriackiego więzienia wyszedł w 1866 roku. Przez resztę życia przebywał u córki w Jarosławiu. Zmarł w 1887 roku.

Listopadowa potyczka

Nocą 30 listopada 1863 roku w Hucie Krzeszowskiej doszło do potyczki. Na polskie nieliczne oddziałki Kozłowskiego i Krysińskiego napadł rosyjski oddział dragonów porucznika von Bacha wysłany z Janowa. Powstańcy rozbili Rosjan, a potem wycofali się do Galicji.

W tej potyczce dowódcami byli Karol Krysiński i Walery Kozłowski. Pierwszy był synem naczelnika straży tabacznej w Miedzyrzeczu Podlaskim, w latach 1862/63 okręgowym międzyrzeckim. Uczestniczył w powstaniu od samego początku, najpierw jako porucznik w oddziale Szaniawskiego i Lewandowskiego, potem jako dowódca oddziału powstańczego na Podlasiu i w Lubelskiem. W czasie powstania okazał się świetnym dowódcą partyzanckim. Między innymi stoczył bitwę pod Białą, Sajówką i Domaczewem. Po starciu w Momotach 1 grudnia 1863 roku przeszedł do Galicji. Wrócił w tym samym miesiącu, sformował oddział i walczył z nim do 21 kwietnia 1864 roku. Znowu przeszedł granicę austriacką. Krysiński stoczył 53 bitwy i potyczki. Jakiś czas przebywał na emigracji w Paryżu. Po powrocie do ojczyzny został aresztowany przez władze carskie i rozstrzelany. Walery Kozłowski był spolszczonym Serbem, który na wieść o powstaniu przedarł się z bronią z Turcji do Polski, by walczyć z Moskalami.