Harcerska Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018

Już wkrótce po raz IV wyruszy Harcerska Ekstremalna Droga Krzyżowa Jastkowice-Radna Góra 2018. - Do udziału w HEDK zapraszamy młodzież i osoby dorosłe, harcerzy i nie tylko, tych którzy czują się na siłach, aby poświęcić swój trud na rzecz osobistych intencji – zachęcają organizatorzy.

Droga Krzyżowa odbędzie się w nocy z 23 na 24 marca. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 21.00 mszą świętą w kościele w Jastkowicach. Po jej zakończeniu wierni wyruszą w trasę przez takie miejscowości jak: Kochany, Janiki i Zaklików. Podczas marszu w wybranych miejscach rozważane będą stacje Drogi Krzyżowej. Zakończenie planowane jest około godziny 9.00 w klasztorze w Radnej Górze. Całość trasy do przebycia to około 35 kilometrów.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca na adres: zibip63@gmail.com.

Organizatorem wydarzenia jest 54. Stalowowolska Drużyna Harcerska ZHP im. Bronisława Kochana, która ze swej strony zapewnia: ciepły posiłek podczas przerwy w Janikach, transport z Radnej Góry do Stalowej Woli oraz ubezpieczenie.

Ponadto każdy uczestnik Drogi Krzyżowej powinien posiadać: odpowiednie obuwie do chodzenia po leśnych drogach, odpowiednie do warunków atmosferycznych ubranie, elementy odblaskowe, latarkę, wodę do picia, suchy prowiant oraz plastry na odciski.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 692 424 430.