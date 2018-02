Halo, ZIEMIAH!

Stalowowolski zespół rockowy Ziemiah znowu zagra dla miejscowych fanów. Ostatnio mieliśmy okazję posłuchać ich na żywo w styczniu 2017 r. Najbliższy koncert zagrają w klubie Labirynt w piątek 17 listopada. Czego możemy się spodziewać, co nowego przygotowała Ziemiah?

- Od naszego ostatniego koncertu w Stalowej Woli wydarzyło się sporo z naszym udziałem. Były dwie premiery teledysków: klip do piosenki „W ciszy”, firmowany przez wytwórnię SP-Records i do piosenki „A może się wyjedzie”, który to klip realizowała Terenwizja – kanał poświęcony sportom offroadowym. Mamy też kilka zupełnie nowych piosenek, do których teksty napisał Robert Graboś „Rudi”, znany z nieistniejącego już zespołu Coma. Nasze brzmienie ewaluowało i ustaliło się dzięki gitarze Piotrka i nowym instrumentom elektronicznym. Spodziewam się, że wielu naszych dawnych fanów będzie zaskoczonych naszym nowym brzmieniem, które jest naprawdę mocne dzięki gitarom, żywej perkusji i elektronice – zdradza Mariusz Zarzeczny „Baton”, lider zespołu Ziemiah.

O komentarz poprosiliśmy też gitarzystę Piotra Hałysa, który dołączył do zespołu w ubiegłym roku. - Współpraca układa się bardzo dobrze, wpasowałem się ze swoim graniem stylistycznie w brzmienie zespołu nadając mu bardziej rockowego charakteru, dzięki swojemu zamiłowaniu do ciężkich gitarowych riffów. To co ważne, widzę w tym składzie duży potencjał, powstają nowe piosenki, teledyski, gramy koncerty. Jest nowa jakość i to nasze granie idzie w ciekawym kierunku. Jest nowocześnie, z mocą, ale także ciekawie dzięki używaniu instrumentów elektronicznych w sposób smaczny i wyważony – mówi Piotr Hałys, gitarzysta zespołu Ziemiah.

Zespół Ziemia zaprasza na swój koncert do klubu Labirynt w Stalowej woli, w piątek 17 listopada.