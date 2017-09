Na Grzyby… – nowy konkurs fotograficzny

Prześlij do nas zdjęcie znalezionego przez siebie grzyba. Zrób opis do zdjęcia: gdzie go znalazłeś, jaki to rodzaj rodzaj, wielkość czy waga. Dołącz informację o zgodzie na wykorzystanie fotografii w celach konkursowych.

Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na stronie internetowej www.sztafeta.pl oraz w papierowym wydaniu Sztafety.

Zdjęcia należy przesyłać na adres sztafeta@sztafeta.pl do końca października!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Sztafeta.