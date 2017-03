Gospodarcza strategia dla miasta

Dokładnie w 80. rocznicę rozpoczęcia budowy Zakładów Południowych, 20 marca 2017, prezydent Stalowej Woli przedstawił nową, wizjonerską strategię rozwoju gospodarczego miasta. Wykorzystanie budynku Dyrekcji HSW, nowy układ dróg, wsparcie branży IT i biznesu studenckiego, co-working, wirtualne biura, dzielnica innowacji i rozwoju – to tylko mała część wszystkich pomysłów, jakie zapowiada wdrożyć Lucjusz Nadbereżny.

Nazwa całego programu to „Stalowowolska Strefa Gospodarcza” i jak przystało na nowoczesne przedsięwzięcia otrzymał on swój logotyp łączący graficznie pierwsze litery nazwy – SSG.

– Zostało zaproponowane symboliczne logo tego programu. Pierwsze „S” w kolorze zielonym od słowa „strefa” oznacza las, z którego wyłoniła się Huta, z którego wyłoniło się całe miasto, a więc to symbolika zrodzenia się całej strefy pośród Puszczy Sandomierskiej. Drugie „s” w kolorze serca, kolorze krwi, to przymiotnik „stalowowolska”, to jest nasze serce, czyli stalowa wola. Wszystko co jest wewnątrz, to co spaja, czyli gospodarka, to jest ten kolor stalowy, związany z naszą tożsamością gospodarczą – wyjaśniał symbolikę logotypu strefy prezydent Nadbereżny…

