Gorzyce walczą. Gol Tura i trzy punkty Sokoła

Niespodziankę sprawiła drużyna Stali Gorzyce. Wygrała w Pilźnie z dużo wyżej notowanym Rzemieślnikiem i dzięki tej wygranej wciąż ma szansę na obronienie czwartoligowego statusu. Trzy punkty dopisał w ostatniej kolejce także Sokół Nisko. Podopieczni trenera Artura Lebiody pokonali na swoim stadionie Czarnych Jasło.

W tym meczu padła tylko jedna bramka. Pod koniec pierwszej połowy składną zespołową akcję sfinalizował celnym strzałem Marcin Tur. Po przerwie Czarni zagrali odważniej, ale do wyrównania nie doprowadzili mimo wybornej sytuacji w 81. minucie, kiedy to po rzekomej ręce w polu karnym Krystiana Lebiody po strzale Bartosza Szopy, sędzia podyktował rzut karny. Do „jedenastki” podszedł ten, po strzale którego arbiter pokazał „wapno”. Tomasz Wietecha „zatańczył” na linii bramkowej i przestraszył chyba tym strzelca, bo ten posłał piłkę metr nad poprzeczką.

We wtorek, 16 maja w Turbi Sokół zmierzy się ze Stalą Nowa Dęba w finale wojewódzkim Pucharu Polski. Początek spotkania o godz. 17.

Sokół Nisko – JKS Czarni 1910 Jasło 1:0 (1:0)

1:0 Tur (42)

Sokół: Wietecha – Kołodziej, Stępień, Maciorowski, Sudoł – Niedziałek (65 Woźniak), Drelich (80 Hańczyk), Lebioda, Serafin (78 Dyba), Tabaka – Tur (84 Sakhiuk)

Czarni: Niemczyński – Borowiec (31 Wójtowicz), Nabożny, Dziedzic, Jamuła – Munia, Urban(71 Gabryel), Stelmach, Szopa, Kurdziel (67 Foryś), – Folwarski.

Sędziował Jakub Koza (Dębica). Żółta kartka Lebioda. Widzów 200.

Rzemieślnik Pilzno – Stal Gorzyce 2:4 (1:3)

0-1 M.Leśniowski (9), 1-1 Barycza (11), 1-2 Szymanek (23), 1-3 M.Leśniowski (37), 2-3 Wolański (49), 2-4 Szymanek (58)

Rzemieślnik: Pietraszewski – Camara, Fryś, Ziaja, Remut, Florian, Macnar, Ślęzak, Nalepka, Barycza, Wolański

Stal: Firman- Świąder (90 Sierżęga), Syguła, Bernas, K.Idec – Machowski, B.Idec, M.Leśniowski (90 D. Idec), Rutyna, Korzonek – Szymanek (82 B.Leśniowski),

Sędziował: Jacek Kuśnierz (Jarosław), Żółte kartki: Florian -Syguła, Szymanek K.Idec. Widzów 100