W Gorzycach mecz ostatniej szansy?

Sokół Nisko i Stal Gorzyce, solidarnie po 0:4, poprzegrywały swoje mecze w ostatniej kolejce czwartej ligi. Niżanie ulegli na swoim boisku Wólczance, pozwalając liderowi ustalić wynik końcowy tego spotkania już do przerwy. Goście otworzyli wynik już w 3. minucie. Chwilę później nasza drużyna straciła druga bramkę, a w 28. minucie, mogła przegrywać 0:3, ale Tomasz Wietecha obronił rzut karny, którego wykonawca był Hul. Pięc minut później bramkarz Sokoła nie miał nic do powiedzenia po strzale Jurczaka, a trzy minuty przed przerwą czwartego gola dla Wólczanki strzelił Szewc.

Także Stal straciła bardzo szybko pierwszą bramkę. Już w 1. minucie pokonał Firmana Tołpa. Kolejne trzy trafienia zadali gospodarze już po zmianie stron.

W najbliższej kolejce Sokół jedzie do Wiśniowej (mecz w niedziele, 7 maja o godz. 17), natomiast Stal podejmuje LKS Pisarowce (sobota, 6 maja godz. 16). W przypadku naszej drużyny w tym spotkaniu liczy się tylko zwycięstwo. W innym razie trudno będzie wydostać się ze strefy spadkowej.

Sokół Nisko – Wólczanka 0:4 (0:4)

0-1 Jurczak (3), 0-2 Walat (8,) 0-3 Jurczak (33), 0-4 Szewc (42)

Sokół: Wietecha – Dyba (46 Tabaka), Woźniak, Lebioda, Wojtak (81 Puzio), Niedziałek (76 Drelich), Pliszka (27 Sudoł), Kołodziej, Serafin, Tur, Sakniuk (66 Kwiatkowski).

Wólczanka: Gnatek – Flak (61 Tetlak), Wątróbski, Walat, Jurczak, Kocur (72 Skuba), Szewc, Wrona, Gwóźdż, Hul (58 Khorolski), Lech.

Sędziował Godek (Rzeszów). Żółte kartki: Woźniak, Lebioda – Wrona. Widzów 150.

Sokół Sieniawa – Stal Gorzyce 4:0 (1:0)

1-0 Tołpa (1), 2-0 S.Padiasek (48), 3-0 Gnatek (54), 4-0 Lipniarski (75)

Sokół: Korziewicz – Kardyś, S. Padiasek, Sivyj, M. Padiasek – Stefan, Wilusz (38 Kalin), Bursztyka (70 Lipniarski), Flis (70 Czyrny), Tołpa – Gnatek.

Stal: Firman – D.Idec (82 Wojtanowski), Winiarski, Sierżęga, Bernaś – Świąder (79 Jędral), Machowski, K.Idec (77 Hynowski), Rutyna, Korzonek – Szymanek.

Sędziował Kozner (Krosno). Żółte kartki: Czyrny – Sierżęga. Widzów 250.