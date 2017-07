Gorący lipiec 1944 (3)

Po wyjściu z okrążenia na Porytowych Wzgórzach w połowie czerwca 1944 r. partyzanci sowieccy skierowali się na wschód w kierunku Biłgoraja. Oddział „Ojca Jana” natomiast zaległ na wyspie Kruć. Jego dowódca „Konar” (Bolesław Usow) po paru dniach zezwolił swoim podkomendnym na opuszczenie wyspy i szukania bezpieczeństwa w innym miejscu. Kilku partyzantów z przyłączonego oddziału „Kmicica” postanowiło przedrzeć się do Ulanowa nie objętego niemiecką pacyfikacją.

W Ulanowie

Piątce partyzantów „Kmicica” udało się sforsować Tanew i dotrzeć bez szwanku do Ulanowa. Byli to: Jakub Szkaradziński „Ajaks”, Czesław Karasiński „Oczko”, Alojzy Pająk „Ali”, Ryszard Langiewicz „Długi”, Stanisław Prajs „Pirat” oraz Lucjan Krzeczek „Wiewiór”. W punkcie kontaktowym w Ulanowie spotkali Stanisława Korfla „Korski”. Tu zamierzali przeczekać do zakończenia pacyfikacji. Ulanowiacy w przeddzień planowanej przez Niemców obławy powiadomili opiekunów partyzantów, że „coś” się szykuje, ale ci uznali, że chodzi raczej o pozbycie się gości niż o faktyczne niebezpieczeństwo. 21 czerwca z samego rana żołnierze Wehrmachtu otoczyli kwaterę, w której przebywali partyzanci. O Ulanowskim epizodzie relacjonował Alojzy Pająk: Doszliśmy, chyba po południu, do Ulanowa i zatrzymaliśmy się w domu takiej kobiety na peryferiach miasta. Tam już się ukrywał Korfel, leczył ranę, jaką odniósł w czasie walki na „Górce”. Byliśmy bez broni, tę musieliśmy zostawić w obozie. Zatrzymaliśmy się w stodole. Chyba na trzeci dzień rano, właściwie o świcie, coś mnie obudziło. Patrzę między deskami, a tu Niemcy. Był to Wehrmacht. Uciekaliśmy między domami, starając się dostać do lasu. Biegłem pierwszy i natknąłem się na Niemca, ten strzelił, ale, chyba zaskoczony, nie trafił. Zdążyłem zauważyć, że Karasiński już leży. Zza sągu drzewa ostrzeliwał się Korfel, on miał pistolet. Ale strzały wkrótce ucichły. Wyłapali nas wszystkich, zaprowadzili do szkoły, a potem pod konwojem niemieckich żołnierzy idziemy w nieznanym kierunku. Już liczyłem, że prowadzą nas na „rozwałkę”. Tymczasem okazało się, że doprowadzono nas do miejsca, gdzie leżał Karasiński. Jeszcze żył. Prosił Niemca, żeby go dobił. I ten to zrobił, strzelając z karabinu w głowę. Korfel leżał w ogródku. Dostał serię z automatu. Wykopaliśmy dół i pogrzebaliśmy martwych pod okiem niemieckich żołnierzy. Jeszcze w Ulanowie Prajs zażądał spotkania z niemieckim oficerem. Rozmawiał z nim na osobności. Potem przeprawiono nas przez San, do Niska, na żandarmerię. Siedzieliśmy jakiś czas w piwnicy, na drugi dzień wywieziono nas do Stalowej Woli. Zimmermann powiedział do mnie: „No, mam cię ciulu” i wyrżnął w szczękę, aż wyleciało mi kilka zębów. „Poszedłeś do lasu, żeby brata pomścić, co?” – szydził ze mnie. Zimmermann wiedział o nas wszystko; kto jest w obozie, kto aresztowany… Skąd znał skład naszego oddziału, nie bardzo rozumiem. Pierwsze przesłuchanie odbyło się 26 czerwca, a więc w pięć dni po ujęciu nas w Ulanowie. Przesłuchiwano nas do południa i po południu. 28 czerwca wywieziono „Ajaksa”, a 2 lipca nas wszystkich do Jarosławia (…) Tam Sondergericht (sąd specjalny) 5 lipca. (…) Do Jarosławia wywieziono mnie, Ajaksa, Rysia i Długiego. Prajsa z nami już nie było… Sąd skazał ich na karę śmierci „za należenie do nielegalnej organizacji”, ale wyroku nie wykonano, lecz wyekspediowano ich do obozu koncentracyjnego, który wszyscy przeżyli.

W stalowowolskim areszcie

Jadwiga Budkiewicz „Magda” była pielęgniarką w ambulatorium Zakładów Południowych, w czasie okupacji „Werk Stalowa Wola”. Należała do AK. W czerwcu 1944 r. została aresztowana w czasie pracy. Tak tamten czas po latach relacjonowała: Weszło ich dwóch: Zimmermann i drugi. Ten drugi mówi: „Bitte Ausweis”. Ręce mi drżały, gdy podsuwałam ausweis. Spojrzał i już wtedy bez ceregieli warknął: „komm”. Powieźli mnie do Moricka, do dyrekcji. Tu mnie popychano, szarpano, Morick uderzył mnie, buchnęła krew, wrzeszczał „bandyci”. Później znalazłam się w areszcie. W czasie przesłuchania pytali o pseudonimy, kto to Kmicic, Poraj, Korwin. Zmyślałam różne rzeczy, aź się wreszcie zacięłam. Wtedy mnie położyli na ławie i bili. Już wytrzymać nie mogłam, bo to kilka razy zdarzały się podobne przesłuchania, podsuwano mi zdjęcia do rozpoznania. Jak nie mogli ze mnie nic wydusić znowu bili. „Takiego potwora to chyba kobieta nie urodziła – powiedziałam do Zimmermanna, kiedy było mi wszystko jedno. A on z ironicznym uśmiechem: „A owszem mam matkę… i narzeczoną…” Któregoś dnia o świcie przyjechał samochód i mówią do mnie, że mam ostatnią okazję powiedzieć, kto jest komendantem i wszystko co wiem, bo jak nie, to już nie wrócę. A ja sobie pomyślałam, że teraz jestem panią, bo wcześniej znalazłam kawałek żyletki w „Waschraumie” i skryłam w zaszywce płaszcza. Obwieźli mnie po Stalowej Woli i znów wróciłam do aresztu. Wciąż się wypierałam, że nie należę do organizacji. „To ci ktoś powie…” I wprowadzili jakiegoś człowieka. Powiedziałam zupełnie szczerze, że go nie znam. A on powiedział, że mnie zna z konspiracji. Wtedy dopiero go poznałam. Był to Prajs. Zaprzeczyłam: „to jakaś pomyłka!” Przesłuchanie trwało bez końca, dawali mi coraz to nowe terminy do przyznania się, jako ostateczne. I wciąż: kto to jest „Korwin” i bicie. Wreszcie, to chyba jakieś olśnienie, przypomniałam sobie, że w gadzinówce widziałam podpis „Korwin” i mówię, że powiem kto nim jest. Zaraz poruszenie. I powiedziałam o tym Korwinie z gazety. I na tym, o dziwo, skończyły się przesłuchania. Później przywieziono zmaltretowanych ludzi z Rudnika i Kopek, a potem w lipcu otwartą ciężarówką wywieziono nas, może dwadzieścia osób, do Jarosławia. Ze Stalowej Woli jechali ze mną, tych co poznałam, dr Henryk Trojanowski i Marian Kupiec. Z początku myśleliśmy, że wiozą nas na rozstrzelanie, ale w Jarosławiu wpakowano nas do więzienia. W uzupełnieniu tej relacji dodać należy, że cała stalowowolska trójka znalazła się w obozie, którego nie przeżył Marian Kupiec.

Prajs został przez Niemców zwolniony. W końcu czerwca znalazł się w Kopkach. Wszedł w kontakt z tamtejszymi akowcami. Podał się za partyzanta, który wyszedł z niemieckiego kotła na Zasaniu. I to była prawda. Zyskał zaufanie kopeckich i zapewne również niektórych rudnickich akowcow. Michał Pająk, który został aresztowany w Kopkach 4 lipca 1944 r. stwierdził, że łapanka spowodowana została przez szpiega niemieckiego nazwiskiem Prajs, który zgłosił się do plutonu AK w Kopkach, jako rzekomy partyzant oddziału AK z Rozwadowa, któremu uwierzyli niektórzy akowcy i w ten sposób zapoznał się z niektórymi członkami. Widziałem go, jak przychodził do nas do celi, jako rzekomy więzień i chciał nawiązać rozmowę… Akowcy z Kopek i Rudnika więzieni byli w Stalowej Woli.

Po okupacji

Niemcy opuścili Stalową Wolę w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. Wkrótce też sowieckie NKWD rozpoczęło polowanie na akowców, uznawanych za wrogi element. Zagrożony był również S. Prajs. Znajdował się w dalszym ciągu w konspiracji. Z pewnością był jednym z uczestników akcji akowców przeprowadzonej w Nisku 26 września na siedzibę Rejonowej Komendy Uzupełnień. Wtedy akowcy zabrali całą dokumentację, która umożliwiała przeprowadzenie poboru do Wojska Polskiego organizowanego pod sowieckim nadzorem. Zabrali też wojskowe blankiety tożsamościowe. Tadeusz Haliniak jako świadek zeznając w 1946 roku w sprawie Zenona Wielgosza oskarżanego o propagandę przeciw rządowi i „demokracji ludowej”, powiedział, że w czerwcu 1945 r. będąc w obozie „Majki” dostałem polecenie od członka bandy Prajsa Stanisława „Pirat”, że mam się udać do Niska, do inwalidy bez nóg Wielgosza Zenona i pobrać od niego dla członków bandy „Majki” pakunek, w którym będą blankiety rejestracji wojskowej w RKU w Nisku. Nadmieniam, że takowe blankiety były niezbędne członkom bandy, gdyż wielu z nich nie miało żadnych dokumentów. Polecenie „Pirata” wykonałem i pojechałem do Wielgosza rowerem i ten wydał mi żądane blankiety… Mówił mi Prajs, że blankiety zdobył on sam osobiście, ale gdzie tego mi nie powiedział…

Akowiec z Rudnika Skarbimir Socha przystał do oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej „Majki” (Stanisław Pelczar) utworzonego z żołnierzy niepodległościowego podziemia poszukiwanych przez NKWD i UB. Oto fragment jego relacji: Prajs był w naszej grupie „Majki” już w 1945 roku, po wejściu Sowietów. Otrzymałem wiadomość, że był na niego wyrok podziemia za okupacji, ale nie bardzo w to wierzyłem. Józek Reichert, późniejszy ksiądz, powiedział mi o tym. Prajs podobno wsypał sporo ludzi. Posądzany był o denuncjowanie akowców przed Niemcami w Kopkach i Rudniku i spowodowania fali aresztowań jakich dokonali Niemcy 4 lipca 1944 roku w Rudniku i Kopkach. Rozmawiałem z nim, wtedy byłem zastępcą „Majki”, a on na to, że wie o posądzeniach, ale jest to nieprawda, bo gdyby tak było rzeczywiście, w czasie aresztowań w lipcu 44 roku w Rudniku przyszliby po nas, to znaczy po mnie i brata. Tak naprawdę, Niemcy nie mogli nas najść, bo mieszkaliśmy w innym domu, a o tym inni nie wiedzieli. Jak szła niemiecka obława ostrzeżono nas w porę.

W oddziale jedni Prajsa bronili inni uważali, że jest zdrajcą.

Natomiast sprawa śmierci Zygmunta Kajzera nie została przypisana Prajsowi i zapewne słusznie, choć po latach niektórzy kombatanci próbowali ją łączyć z Prajsem, ale bez dowodów. Brat Zygmunta – Jan ustalając okoliczności śmierci swego brata nie wspominał słowem o Prajsie.

Wyrok

Sprawa Prajsa znalazła się w kręgu zainteresowania władz NOW, którym organizacyjnie podlegał oddział „Majki”. Co prawda oddział „Majki” praktycznie został rozbity przez NKWD w czerwcu 1945 r., ale sprawa Prajsa była dla dowództwa NOW wciąż aktualna. Zapadł wyrok śmierci. Likwidację zlecono Leopoldowi Dąbrowskiemu „Stefan”, członkowi NOW służącemu w rudnickiej milicji. S. Socha stwierdził, że Dąbrowski Prajsa zlikwidował w pobliżu budki dróżnika Marchuta między Rudnikiem a Łętownią. Dąbrowski zlikwidował Prajsa w sierpniu lub we wrześniu 1945 roku. Notabene Dąbrowski w lutym 1946 roku został z wyroku podziemia NOW zastrzelony w Leżajsku. Posądzano go o współpracę z UB.

Skarbimir Socha podsumował sprawę wyroku tak: Prajs został zastrzelony przez milicjanta koło torów kolejowych niedaleko Rudnika. Gdyby rzeczywiście coś się stało nie tak, z pewnością otrzymalibyśmy rozkaz policzenia się z tym milicjantem z Rudnika. Wydaje mi się, że tę sprawę sprokurowano. Po śmierci Prajsa była cisza, a więc było to wykonanie wyroku cudzymi rękoma.

Epilog

Śmierć Prajsa odnotował funkcjonariusz UB Stanisław Flis prowadzący śledztwo przeciw podziemnym działaczom z Rudnika. W aktach ze śledztwa napisał: Ps. „Pirat” nazwiskiem Preis został zastrzelony 9 VIII 1945 roku przez Dąbrowskiego Leopolda członka NOW. Preis był agentem Gestapo.

Natomiast 23 lutego 2007 r. „Nasz Dziennik” zamieścił fotografię rodziny Prajsów wysiedleńców z Poznańskiego wykonaną w 1943 roku w Rozwadowie. W podpisie pod zdjęciem znajduje się m.in. takie sformułowanie: Za nimi synowie: Jerzy, żołnierz NSZ, w 1946 r. uciekł na Zachód, zmarł w Kanadzie, Stanisław, żołnierz AK, poległ podczas akcji „Burza”.

Akcję „Burza” przeprowadzała Armia Krajowa przeciw wycofującym się Niemcom w lecie 1944 roku.

Stanisław Prajs s. Bolesława i Melanii, wyznania rzymskokatolickiego, narodowości polskiej (tak pisał w ankiecie w czasie niemieckiej okupacji) urodzony 18 czerwca 1923 r. w Turzanach (Turzany) pow. Inowrocław. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej w Czarnkowie (1936 r.), trzy klasy gimnazjum w Śremie (1939 r.) Przed wojną należał do harcerstwa. Wysiedlony wraz z rodziną, zameldowany w Rozwadowie 25 maja 1940 r. przy ul. Mickiewicza 7. Przyjęty do pracy 1 VIII 1941 r. w stalowowolskich zakładach w charakterze urzędnika działu finansowo-buchalteryjnego. Członek AK. Po likwidacji „Górki” 18 maja 1944 r. zbiegł z Rozwadowa. Partyzant oddziału AK „Kmicica”. Aresztowany przez Niemców 21 VI 1944 r. Po wojnie członek oddziału NOW „Majki”. Posądzony o zdradę. Zlikwidowany 9 VIII 1945 r. z wyroku podziemia NOW.