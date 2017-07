Gorący lipiec 1944 (1)

Wtorek 4 lipca 1944 r. był gorącym dniem, jak pisał kronikarz rozwadowskiego klasztoru oo. kapucynów upał dochodził do 35 stopni C. Ale był też gorącym dniem dla Rudnika. Tenże kronikarz napisał pod tą datą: W Rudniku miały być jakieś aresztowania, między innymi i ks. wikary ma być aresztowany.

W Rudniku o świcie

Akcja niemiecka w Rudniku rozpoczęła się o świcie 4 lipca 1944 r. Kierowało nią stalowowolskie gestapo. A szefem bezpośrednim był Rudolf Zimmermann. Jeszcze w nocy przyjechały samochody z żandarmerią i wojskiem. Do akcji włączyła się również niemiecka załoga rudnickiego punktu oparcia „Stüpunktu”. Sformowane patrole chodziły od domu od domu i wybierały mężczyzn z przygotowanej listy. Aresztowanych wyprowadzano z domu i prowadzono do siedziby rudnickiego punktu oparcia. Tam na podwórzu leżeli twarzą do ziemi. Jak pisał Zdzisław Chmiel: Z tego pogromu uratowały się osoby, które najczęściej wcześniej się ukrywały i nie nocowały w domu. Hitlerowcy też nie zawsze trafili na ich właściwe adresy myląc nazwiska lub imiona. W ostatnie chwili, gdy gestapowcy już wchodzili do domu uciekli przez okno Robert Pawłowski, Wacław Wiche, Jan Syrowatka i Józef Reichert. Uratowali się również żołnierze AK z grupy Kedywu…

Aresztowano ponad dwadzieścia osób, z których do dziś znane są następujące nazwiska: Henryk Seminowicz, Stanisław Bąk, Tadeusz Dressler, Zbigniew Frankiewicz, Ludwik Marki, Kazimierz Pawłowski, ks. Antoni Reizer, Eugeniusz Romanowski, Marian Rychel, Jan Sikora, Bonifacy Struzik, Eugeniusz Tenerowicz, Kazimierz Tobola, Stanisław Tobola.

Prowadzące akcję gestapo miało dobre rozeznanie co do osób związanych z antyniemiecką konspiracją rudnickiej placówki Armii Krajowej. Natomiast nie doszło do aresztowań członków Batalionów Chłopskich i nie wykryto podziemnej wytworni granatów prowadzonej przez Władysława Patronowicza, która organizacyjnie była podporządkowana krakowskiemu okręgowi AK i była nieznana rudnickiej placówce AK.

W upalne popołudnie około godziny drugiej wszystkich aresztowanych wywieziono do Stalowej Woli i umieszczono w gestapowskim areszcie przy Bismarckstrasse. Poddano ich śledztwu.

Kopki w kordonie

O świcie Niemcy zaczęli prowadzić akcję przeciw Kopkom. Samochody z wojskiem o szarówce przybyły do wsi drogą od strony Jeżowego. Jak relacjonował świadek tamtych wydarzeń Michał Pająk kolumny niemieckich żołnierzy uzbrojonych w broń maszynową wyszły z lasu. Kolumny te dochodząc do krzyżowych dróg rozdzieliły się na dwie strony: jedna szła po prawej stronie wsi obok kościoła, druga z lewej strony wsi polami otaczając całą wieś gęstą tyralierą.

Gdy wieś już była otoczona niemieckie patrole chodziły od domu do domu i wyprowadzały mężczyzn. Każdy z ich musiał zabrać dowód tożsamości „kennkartę”.

Wtedy kilkunastoletni chłopak Tadeusz Szot zapamiętał tak ten dzień: Po wyprowadzeniu mnie i ojca z mieszkania na ulicy dołączyliśmy do grupy mężczyzn i dalej pod eskortą prowadzono nas na plac przykościelny. Za stodołami, około 150 metrów w polach w dojrzewającym życie błyszczały hełmy rozstawionych żołnierzy dokonujących obławy w Kopkach…. Od strony wschodniej na łąkach w kierunku Sanu było widać patrolujących żołnierzy Wehrmachtu. Po doprowadzeniu wyłapanych mężczyzn z całej wsi, ustawiono nas po prawej stronie kościoła. Następnie po kilku prowadzono na lewą stronę, gdzie był ustawiony stół, przy którym sprawdzano tożsamość. Siedzący za stołem Rudolf Zimmermann sprawdzał czy doprowadzony mężczyzna znajduje się na jego liście. Po zakończeniu sprawdzania, jak wspominał T. Szot: grupę kilkunastu mężczyzn zatrzymanych załadowano do krytego samochodu ciężarowego i wywieziono do Rudnika na tak zwany Stützpunkt, gdzie w upalny dzień lipcowy leżeli twarzą do ziemi przez kilka godzin wraz z grupą mężczyzn aresztowanych w Rudniku.

Relacjonujący te wydarzenia w Kopkach Tadeusz Szot i Michał Pająk podają, że 4 lipca zabrane zostały do Stalowej Woli następujące osoby: Andrzej Szot, Józef Haliniak, Michał Pająk, Jerzy Sławomirski, Antoni Pająk, Zbigniew Pieńczakowski, Roman Pieńczakowski, Józef Małek, Leon Madej, Jan Sobylak, Michał Kwieciński, Tomasz Pająk.

Ofiary akcji

Zatrzymanych przesłuchiwano w stalowowolskiej siedzibie gestapo. Stosowano tortury, ale po dziesięciu dniach, tylko niektórych zatrzymano i wywieziono do obozu. Większość zatrzymanych zwolniono. Część aresztowanych wywieziono do obozów koncentracyjnych. Wynikiem niemieckiej akcji 4 lipca była śmierć kilku osób. Zginęli: Henryk Seminowicz „Jastrząb” przed wojną pracował w stalowowolskich Zakładach Południowych w wydziale bezpieczeństwa. Potem mieszkał w Rudniku. Najpierw związał się z narodową organizacją Wojskową, ale w 1942 roku przeszedł do Armii Krajowej i objął dowództwo rudnickiej placówki. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, w którym zginął.

Kazimierz Tobola „Topolski” był z wykształcenia chemikiem. Przed wojna był kierownikiem wydziału w Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów kruszących w Pionkach. Na początku okupacji przeniósł się z rodzina do Rudnika nad Sanem. Pracował tu w spółdzielni koszykarskiej. Od początku konspiracji należał do Związku Walki Zbrojnej, a potem do Armii Krajowej. Był członkiem komendy placówki rudnickiej. Był katowany w czasie śledztwa przez gestapowców w Stalowej Woli. Zesłano go do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie zginął.

Antoni Pająk pochodził z Kopek. Przed wojną uczył się w niżańskim gimnazjum. Był członkiem najpierw ZWZ, a potem AK w placówce w Rudniku. Później przeszedł do plutonu w Kopkach dowodzonego przez Mieczysława Kumięgę „Motorek”. Po śledztwie połączonym z torturami zmarł w drodze do jarosławskiego więzienia.

Zbigniew Frankiewicz ukończył liceum w Nisku, pracował w Rudniku jako technik dentystyczny. Należał do AK w placówce w Rudniku. W jego domu znajdował się specjalny schowek na broń i amunicję. Aresztowany przez Niemców, osadzony w siedzibie gestapo w Stalowej Woli. W obawie, że nie wytrzyma tortur zadawanych w śledztwie i może zdradzić kolegów z organizacji otruł się w celi gestapowskiego aresztu.

Jeszcze w czasie, gdy kończyła się niemiecka okupacja dociekano przyczyn zmasowanej niemieckiej akcji w Rudniku i Kopkach. Takiej nie przeprowadzano na tym terenie, do tego z użyciem większej liczby wojska. Wtedy jeszcze nikt nie umiał odpowiedzieć na pytanie: kto zdradził?

W Nisku

Zygmunt Kajzer „Mały” wcześniej dowodził patrolem dyspozycyjnym komendy niżańsko-stalowowolskiego obwodu Armii Krajowej. 8 lipca 1944 roku wraz z „Wąsikiem” (Stanisław Kotwica) znalazł się w Nisku w domu Pizłów, wówczas opuszczonym (gospodarze mieszkali w Rudniku), wcześniej służącym jako melina i punkt kontaktowy. Ktoś doniósł o ich pobycie. Z samego rana zjawili się gestapowcy z żandarmami. „Mały” uznał, że ucieczka go uratuje. Nie uszedł daleko, gdy forsował płot dosięgła go seria z automatu. Tymczasem „Wąsik”, widząc co się dzieje, wbiegł z powrotem do domu, gdzie natknął się na Niemca. Ten przerażony wyskoczył przez okno i uciekał co sił w nogach, a za nim „Wąsik”. Niemiec wrzeszczał, żeby nie strzelać i dzięki temu „Wąsik” nie ostrzeliwany zdołał ujść prześladowcom. „Małego” nie pozwolono pochować, leżał przez cały dzień przy ulicy, Niemcy chcieli, aby ktoś go rozpoznał i dał im wiadomość, pozwalającą na ustalenie osób wcześniej utrzymujących kontakt z konspiratorem. Ten dzień gdy zginął Zygmunt Kajzer „Mały”, 8 lipca, był również upalny, kronikarz rozwadowskiego klasztoru napisał, ze temperatura dochodziła do 40 stopni C.

Brat Zygmunta Kajzera „Wieża” (Jan Kajzer) był oficerem w oddziale partyzanckim AK „Kmicica” (Jan Orzeł) podległym obwodowi niżańsko-stalowowolskiemu. Po walce na Porytowych Wzgórzach, w której uczestniczył, po wyjściu z okrążenia krótko przebywał na wyspie Kruć. Razem z „Bocianem” (Stanisław Bogacz) z oddziału „Ojca Jana” przedostał się na w miarę bezpieczny teren i przez jakiś czas przebywał w domu „Jaskółki” (Michał Oleksak) w Dąbrówce, potem w Hucie Krzeszowskiej. W Dąbrówce dotarła do niego wiadomość o śmierci młodszego brata Zygmunta. Dociekał przyczyny śmierci brata, dla niego było jasne, że ktoś doniósł o pobycie „Małego” w opuszczonym domu Pizłów, wtedy melinie patroli dywersyjnych akowców. Nic konkretnego nie zdołał ustalić, pozostały mu jedynie domysły i domniemania. Wciąż pozostawało bez odpowiedzi pytanie: kto zdradził? Kto wskazał miejsce pobytu dwóch członków Kedywu?

Sprawa wyjaśnienia wsypy przyschła. Wkrótce, pod koniec lipca 1944 r., na teren Niżańskiego wkroczyły wojska sowieckie, okupacja niemiecka skończyła się. Dla akowców nastał czas innej okupacji i polowania na nich, na razie przeprowadzanego przez sowieckie NKWD.