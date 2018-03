Gołębie pocztowe zagościły w Rudniku

9 i 10 grudnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem odbyła się okręgowa wystawa gołębi pocztowych. Do Rudnika zjechało ponad stu hodowców z Okręgu Tarnobrzeg.

Na wystawie podziwiać można było aż 307 gołębi pocztowych. 41 z nich zakwalifikowanych zostało do krajowej wystawy w Sosnowcu, która odbędzie się w styczniu 2018 roku, za uzyskanie najlepszych wyników w lotach w mijającym roku.

Ponadto, 15 hodowców wybranych gołębi otrzymało specjalne puchary. Najlepiej ocenionym gołębiem był podopieczny Jana Szasta z oddziału Stalowa Wola, który zdobył 93 punkty na 100 możliwych.

Niektórzy z tegorocznych wystawców mogli pochwalić się naprawdę pokaźnym dystansem pokonanym przez swoje gołębie. Najdalszy lot gołębie odbyły bowiem z Niemiec oraz Belgii do Polski. Aby ich podróż zakończyła się szczęśliwie, gołębie muszą dysponować niewątpliwie nienagannym zdrowiem, ale także wolą powrotu do domu. O tym, czy gołąb wróci do domu cały i zdrowy, decydują też różne czynniki środowiskowe, ale i cywilizacyjne.

Malwina Szałęga