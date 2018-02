Gin Phillips - „Dzikie królestwo”

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Elektryzujący i porywający thriller o nierozerwalnej więzi łączącej rodzica z dzieckiem. Ogród zoologiczny jest prawie pusty, gdy Joan i jej czteroletni syn cieszą się ostatnimi chwilami zabawy. Są szczęśliwi, bo był to niemal doskonały dzień. Jednak to, co Joan zauważa, spiesząc z synem do wyjścia na kilka minut przed zamknięciem, sprawia, że pędem wraca w głąb ogrodu, niosąc dziecko na rękach.

Nagle matka i syn zostają uwięzieni w zoo jak zwierzęta. Tylko doskonała znajomość tego terenu, z którym wiążą ją szczęśliwe wspomnienia wczesnego macierzyństwa - ukrytych przejść i remontowanych wybiegów, najlepszych miejsc na karuzeli i przeładowanych dystrybutorów z przekąskami i napojami - pozwala im unikać niebezpieczeństwa.

"Dzikie królestwo" to mistrzowski dreszczowiec i analiza macierzyństwa - zarówno jego czułych stron, jak i nieposkromionej siły - stawiający pytanie o granicę pomiędzy instynktowną wolą przetrwania a obowiązkiem chronienia innych ludzi. Ekranizacja książki w przygotowaniu. W roli głównej , znana Margot Robbie między innymi z Wilka z Wall Street i Legionu samobójców.

KONKURS! Dzięki uprzejmości Wydawnictwa ZYSK i S-ka mamy 1 egzemplarz tej książki dla naszych Czytelników. Otrzyma go osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do redakcji pod numer 15 642 25 02 w piątek (17 listopada) o godz. 10.00