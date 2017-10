Gaude Vitae będzie promować Stalową Wolę i senioralną wokalistykę chóralną na katowickiej Akademii Muzycznej

XIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera w Bielsku Białej ponownie potwierdził wysoką pozycję stalowowolskiego chóru Gaude Vitae na artystycznej mapie polskiej senioralnej wokalistyki chóralnej. Festiwal odbył się pod patronatem m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół zdecydował się na udział w tej międzynarodowej rywalizacji chórów seniora z pełną świadomością dużego wyzwania. Bardzo dobre oceny wcześniejszych występów, prestiżowe nagrody i wyróżnienia zdobywane na ogólnokrajowych konkursach, świetne opinie o zespole po prezentacjach w Polskim Radio, a także na festiwalach w Warszawie i Budapeszcie niosły ze sobą pewna dozę nadziei, ale bardziej wyzwania. Festiwal w Bielsku Białej to od lat impreza o wielkiej renomie, bardzo wysokim, profesjonalnym wręcz poziomie wykonawców oraz profesjonalnym (profesorowie, wykładowcy z Akademii Muzycznych) i wymagającym Jury.

– Nie liczyliśmy na sukces ale zdecydowaliśmy się wziąć udział, gdyż chcemy się rozwijać, podnosić nasz poziom. A z własnego doświadczenia wiemy, że właśnie udział w konkursach bardzo się do tego przyczynia – mówią chórzyści.

Jak wielkie jest to wyzwanie – stalowowolscy chórzyści przekonali się w piątek, 13 października. Bardzo dobrze wykonali swój 10-minutowy program konkursowy w kategorii seniorów, ale słuchając zespołów i o zespołach – rywalach – zwątpili w szanse na wysoką lokatę. Pozostałe chóry w tej kategorii to zespoły z kilkudziesiąt letnim stażem, chóry, które z powodzeniem brały udział w bardzo wielu Festiwalach w Europie mające w swoich składach wielu nie seniorów.

A my? Dziewięcioletni staż, pierwszy udział w Międzynarodowym Festiwalu – konkursie i tylko dwóch nie seniorów: Piotrek i Paweł.

Niedzielny koncert galowy, połączony z ogłoszeniem wyników stał się więc dla stalowowolskich chórzystów bardzo wielkim i bardzo radosnym wydarzeniem. Trzy zespoły: bielskobialski Chór Mieszany ECHO, Gaude Vitae ze Stalowej Woli i „Hutnik” z Trzyńca na Słowacji otrzymały Złote Dyplomy. A warunkiem otrzymania takiego dyplomu było uzyskanie 90 do 100 punktów w ocenie Jurorów! Nagrodę główną otrzymali wokaliści z Bielska Białej, którzy z tej trójki uzyskali najwyższą ocenę.

Radości w zespole było co niemiara. Radość i satysfakcja była tym większa, że okazało się Gaude Vitae wraz z innymi laureatami Złotych Dyplomów zostali zaproszeni do udziału w Koncercie Laureatów Konkursów Chóralnych, które Akademia Muzyczna w Katowicach im. K. Szymanowskiego wraz z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr zamierza zorganizować w Katowicach w I kwartale 2018 r. z myślą o studentach wydziału Chóralistyki.. Będzie to wydarzenie prestiżowe o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Celem będzie pokazanie młodym przyszłym dyrygentom tego, co jest dla ich kariery bardzo ważne: umiejętności połączenia doboru repertuaru z potencjałem wykonawców. – To wielka sprawa. Kolejne wyzwanie i duży honor jednocześnie. Trudno też sobie wyobrazić lepszej promocji dla naszego miasta i jego środowiska kultury. Chcemy wyjść temu zadaniu naprzeciw.

Mam wiele wdzięczności dla moich podopiecznych, że pomimo ograniczeń wywołanych wiekiem, stanem zdrowia i sytuacją życiową nadal chcą tak wiele z siebie dawać, tak mocno pracować. Trzeba to docenić- mówi Ewa Woynarowska.

Festiwal był dużym wydarzeniem dla Bielska Bialej, miasta rozkochanego w muzyce. Ranga związanych z nim imprez (koncert inauguracyjny, koncerty towarzyszące) była bardzo wysoka.

A dla chórzystów cudownym przeżyciem i zaszczytem był również Koncert Inauguracyjny. 180 osobowy chór (z Gaude Vitae), śpiewający „Jesus bleibet…” Bacha, przy akompaniamencie Bytomskiej Orkiestry Gorczyckiego, pod dyrygenturą Krzysztofa Przemyka Dyrektora Festiwalu! Nie marzyliśmy o czymś takim.

– Te 4 dni byly dla nas czasem wielkiej pracy, wielogodzinnych prób i koncertów, mocnych przeżyć. Cieszymy się, że tej pracy, wyzwaniom i emocjom sprostaliśmy. Daliśmy radę – mówi jedna z chórzystek Gaude Vitae.

Chórzyści przy tej okazji dziękują Gminie Stalowa Wola, ponieważ wydarzenie to było w ramach realizowanego zadania, które zostało wsparte przez Gminę. Dziękują też wszystkim innym, którzy pomogli im zmierzyć się w tym konkursie.