Gastronomii ciąg dalszy

Kiedy w PRL rozpoczęto bitwę o handel, zaczęły padać prywatne lokale gastronomiczne. W Stalowej Woli zamknął wtedy swoją restaurację m.in. Bednarowicz, a kawiarnię Kubikowski. Najdłużej broniła się Spółdzielnia Spożywców prowadząca gospodę, ale i z nią władze sobie poradziły, likwidując ją w 1951 roku.

Na początku lat 50. nowo utworzony w Hucie Oddział Zaopatrzenia Robotniczego Huty prowadził już kilka stołówek i bufetów m.in. przy ulicy 1 Maja (dziś ks. Popiełuszki), Obrońców Stalingradu (dziś Prymasa Wyszyńskiego), Kilińskiego, Wasilewskiej (dziś Ofiar Katynia) oraz kawiarnię i restaurację „Robotnicza” (późniejsza nazwa „Arkadia”, obecnie „Labirynt”) przy ulicy 1 Sierpnia. Posiadał sieć bufetów na terenie Huty. Ponadto miał własne zakłady szewskie, krawieckie, fryzjerskie, dysponował młynem i tartakiem w Zbydniowie, gospodarstwem rolnym o 52 hektarach pól, łąk, sadów i ogrodów.

W czasie nasilenia robót budowlanych zorganizowano drugi liczący się Oddział Zaopatrzenia Robotniczego, który prowadziło Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego. Pod jego kuratelą znalazły się cztery stołówki (dwie w Stalowej Woli, przy ulicy Niezłomnych i Waryńskiego, jedna w hotelu w Rozwadowie i jedna w Rzemieniu) i siedem bufetów. Większość punktów gastronomicznych OZR ZBM mieściła się w barakach, tam gdzie istniały skupiska robotników budowlanych.

Co prawda obydwa oddziały zaopatrzeniowe, HSW i ZBM, były nastawione na obsługę swoich pracowników, niemniej prowadziły także działalność otwartą, przede wszystkim OZR Huty. W 1953 roku OZR Huty miał na terenie miasta trzy restauracje: „Hutnik”, „Robotniczą” i gospodę przy ul. 1 Maja. Również zakłady rzemieślnicze OZR były obliczone na obsługę zarówno pracowników Huty, jak i klienteli miejskiej.

Na stacji kolejowej

Na początku lat 50. funkcjonowały w Stalowej Woli Kolejowe Zakłady Gastronomiczne z bardzo mizernym potencjałem. – Od Kolejowych Zakładów Gastronomicznych konsumenci – dojeżdżający pracownicy Huty i innych przedsiębiorstw oraz instytucji, oczekują dalszego uruchamiania dziennych i nocnych stoisk ruchomych z kanapkami, napojami chłodzącymi lub gorącymi, i papierosami, a nie stawianie na czołowym miejscu sprzedaży win, co doprowadziło do wybryków chuligańskich na dworcu… – stwierdzono w czasie sesji MRN. Wtedy w 1953 roku wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w bufecie w nowo uruchomionej stacji kolejowej na czas od 19.00 do 8.00. Bufet dworcowy był praktycznie czynny całą dobę, z dwugodzinną przerwą na sprzątanie między godziną pierwszą i trzecią. A słynął z doskonałych flaków i piwa rozlewanego z pipy. Ten dworcowy bufet funkcjonował jeszcze w latach 70. jak kiedyś niemal przez całą dobę, w którym jak dawniej można było jeść, jak twierdzili smakosze, doskonałe flaki. Sprzedawano także alkohol, którego podawanie co rusz ograniczano mając na uwadze dojeżdżającą młodzież i burdy, jakie tam niejednokrotnie wybuchały. Dworcowego bufetu już nie ma, a stacja kolejowa została zamieniona w bar i restaurację „Biesiada”.

Na początku lat 50. otwarto pierwszy kiosk na peronie kolejowym, gdzie sprzedawano słodycze, artykuły żywnościowe, piwo i papierosy. Piwo rozlewano z beczki, niejednokrotnie korzystali z tego uczniowie z pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego w czasie długiej przerwy.

Mleczne bary

W połowie lat 50. w Stalowej Woli były dwa bary mleczne: jeden przy ul. Mickiewicza, obok pralni chemicznej, w bloku naprzeciw budynku Liceum Ogólnokształcącego, drugi przy ul. 1 Maja, niedaleko skrzyżowania z ulicą Wasilewskiej. Potem, na początku lat 60. bar przy Mickiewicza zlikwidowano i urządzono bar z wódką i przekąskami, a później był tam już tylko sklep. Natomiast bar mleczny przy 1 Maja był ulubionym lokalem milicjantów a później również policjantów. Ta tradycja wynikała z faktu istnienia na początku lat 50. posterunku MO w tym samym bloku, w którym mieścił się bar. Dziś zamiast baru mlecznego jest bar „Ravioli”.

W 1955 roku w stalowowolskim „wieżowcu” przy ulicy Staszica otwarto restaurację „Popularną”. Od samego początku była to rzeczywiście popularna knajpa, miała kiepską opinię i kiepską klientelę. W trzy lata później lokal przerobiono i zmieniono nazwę na „Kaprys”. Stało się to w ostatni dzień roku, tak że od razu odbyła się tam pierwsza zabawa sylwestrowa. W latach 90. W lokalu otwarto sklepy i piekarnię francuską „Delice de France”. Firma ta upadła, teraz w „Kaprysie” znajduje się bar mleczny prowadzony przez PSS „Społem”.

W 1971 roku wreszcie otwarto długo budowany bar mleczny „Słoneczny”. Stanął przy ul. 1 Maja, obok budynku zajmowanego przez Komitet Miejski PZPR. Przy budowie tego obiektu zatrudnieni byli więźniowie. Bar ten często nazywano „Jaszczurówką”, ponieważ stołował się w nim I sekretarz KM PZPR Kazimierz Jaszczur, z natury bardzo oszczędny człowiek. W latach 90. bar przekształcono w restaurację, która prowadzili byli pracownicy „Społem”. Potem lokal wrócił do właściciela, czyli do stalowowolskiej PSS „Społem”. Dziś „Słoneczna” jest jedną z dwóch restauracji prowadzonych przez stalowowolską Spółdzielnię Spożywców „Społem”.

Tych lokali nie ma

Gdy otwierano kino „Ballada” w 1958 roku, w tym samym budynku przy ul. Staszica zaczęła przyjmować pierwszych konsumentów kawiarnia „Oaza”. Wkrótce zmieniono nazwę lokalu na „Zacisze”, ponieważ w dawnej gospodzie a później stołówce MO przy ul. 1 Maja otwarto klub ZMS o tej samej nazwie. W młodzieżowym klubie na ścianach młody inżynier z Huty, Aleksander Zieliński, wymalował oazę i karawanę z wielbłądami. Tu odbywały się zabawy, na które tłumnie przychodzili młodzi ludzie, zwłaszcza w soboty. Nie prowadzono tu kuchni, więcej pito. „Zacisze”, choć było bardzo przyjemną kawiarnią, w której można było też coś zjeść z kuchni, żyło krótko. W 1963 roku zostało zamknięte, a w jego pomieszczeniach urządzono bibliotekę dla dzieci. W następnym roku Stalowowolskie Zakłady Gastronomiczne uruchomiły restaurację „Stalowianka”. Nowa restauracja znajdowała się w oddanym nieco wcześniej bloku mieszkalnym na rogu ulic 1 Maja i Staszica. Z początku zamierzano otworzyć w tym miejscu sklep motoryzacyjny, potem dobrą kawiarnię, stanęło wreszcie na restauracji, która niemal od samego początku zasłynęła, jak na warunki stalowowolskie, z bardzo dobrej kuchni. „Stalowianka” już nie istnieje, w latach 90. prowadził ją prywatny przedsiębiorca, ale on splajtował. Dziś w tym lokalu są po prostu sklepy.

Stalowowolskie Zakłady Gastronomiczne, które zorganizowano w latach 50. wkroczyły do Rozwadowa. Na rynku sąsiedniego miasteczka wybudowały w 1970 roku pawilon, w którym znalazła się restauracja „Wzorcowa”. Potem był w tym lokalu sklep stalowowolskiej „Społem” i wreszcie budynek rozebrano. Nie ma po nim śladu.

Z początkiem lat 70. Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała trzy pawilony handlowe przy ulicy Poniatowskiego. W pierwszym z nich w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Czarnieckiego otwarto restaurację „Mostowa”. Szykowano się do uruchomienia w tym samym pawilonie kawiarni, ale na piętrze. I taka kawiarnia powstała, choć nie cieszyła się taką popularnością, jak sąsiadująca restauracja na parterze. W kawiarni, aby lepiej prosperowała urządzano dancingi, podobnie zresztą jak w „Arkadii”. Dziś już nie ma restauracji „Mostowej” ani sąsiedniej kawiarni. Przez jakiś czas w latach 90. lokal był w rękach prywatnych, funkcjonował pod zmienioną nazwą „Europejska”, ale mimo nowej nazwy lokal splajtował.

„Pijawka” i bary

Na początku lat 70. władze miejskie wycofywały ze sklepów piwo, jak twierdziły, w trosce o kulturę picia. Bo faktycznie był to czas, że tłumy robotników z Huty i firm budowlanych kupowały piwo i wypijały na miejscu. W mieście nie było po prostu piwiarni. W styczniu 1973 roku u zbiegu ulic Hutniczej i 1 Sierpnia otwarto w Stalowej Woli pierwszą po wojnie piwiarnię. Jak zapowiadano miały tam być zakąski, śledzie, sałatki i piwo w kuflach z browaru z Zaczernia i renomowanego Okocimia. Skończyło się na piwie. Lokal od samego początku był oblegany przez tłumy amatorów piwa, zwłaszcza gdy pracownicy Huty kończyli pierwszą zmianę. Bywalcami baru piwnego byli także lumpowie i drobni kryminaliści. Właściciel baru PSS Społem w latach 90. piwiarnię nazwał „Pijawką”, ale lokal nie zdołał utrzymać się na rynku. Piwa w Stalowej Woli nie brakowało, było dostępne wszędzie, w każdym sklepie spożywczym, barze i knajpie. Zmaltretowana „Pijawka” stoi pusta.

Przede wszystkim z myślą o mieszkańcach hoteli pracowniczych Huty zlokalizowanych przy stacji kolejowej, otwarto w 1973 roku pawilon gastronomiczny przy ul. Wasilewskiej, w pobliżu wejścia do ogrodu jordanowskiego. Lokalu tego nie ma, na tym miejscu znajduje się prywatne przedszkole. W tym samym czasie urządzono bar na dworcu autobusowym PKS, bar kawowy „Kaprys” w stalowowolskim „wieżowcu”, cukiernię „Ptyś” przy placu Wolności w lokalu dawnego zakładu fryzjerskiego. Lokale te prowadziło stalowowolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Gastronomicznego, następca Stalowowolskich Zakładów Gastronomicznych. Te lokale już nie funkcjonują. Na znaczący rozwój gastronomii w mieście w latach 70. postawił dyrektor PPG Stanisław Libicz, zresztą późniejszy pierwszy prezes reaktywowanej Spółdzielni Spożywców „Społem”.

W mieście nieprzerwanie czynna była restauracja „Hutnik” połączona z hotelem. Przez długie lata de facto był to reprezentacyjny lokal Stalowej Woli, tu jadał m.in. premier Piotr Jaroszewicz, „Hutnik” gościł również prezydenta Lecha Wałęsę i wielu innych dostojników państwowych i PZPR-owskich. Dziś „Hutnik” nadal funkcjonuje razem z hotelem, przestał brylować na gastronomicznym rynku, bo wyrosła mu silna konkurencja nowocześnie prowadzonych prywatnych restauracji.

Dawna „Arkadia”

W Stalowej Woli najbardziej popularną przez kilka dekad była restauracja „Robotnicza”, którą w latach 60. przemianowano na „Arkadię”. Była to restauracja – jak opisywała gazeta zakładowa Huty – gdzie zjadłeś schabowego z kapustą i pierogi, ale nikt nie mówił inaczej, tylko „Kawiarnia”. Kawiarniane tańce skupiały tłumy ludzi, do Stalowej Woli zjeżdżała okoliczna ludność, do „Kawiarni” przybywali złodziejaszki z innych miast Polski, żeby „obrobić” robotników po wypłacie, którym zachciało się gościnnych występów i polowania na dziewczyny. W „Kawiarni” załatwiano osobiste porachunki, dyscyplinę swoistą wśród części bywalców, wprowadzały gangi ze Stalowej Woli. Tu nikt nie mógł spoza Stalowej Woli „poszumieć”, jeśli nie miał swojego człowieka, który w razie czego mógłby go osłonić. Najprzeróżniejsze zdarzały się przypadki. Byli tacy śmiałkowie, co po dobrej wódce szli wzdłuż parkietu po balustradzie zawieszonej kilka metrów nad podłogą. Jeden ze śmiałków, ojciec dzieciom, spadł na parkiet, na szczęście obyło się bez najmniejszej kontuzji, nie licząc potłuczeń. Zgroza przychodziła, gdy gasło światło. A to zdarzało się nierzadko zwłaszcza w latach pięćdziesiątych. Z balkonu sypały się na parkiet kufle. Co sprytniejsi, gdy tylko gasło światło, dawali nura pod stół. Albo starczyło, żeby tańczący nie zwracał uwagi na swój stół, gdzie stała półlitrówka wódki. Z miejsca znajdował się amator cudzej „czystej”. Z rozrzewnieniem wielu dawnych bywalców wspomina, że idąc do „Arkadii” na dancing starczało sto złotych, był za to wstęp, pół litra wódki i schabowy. I jeszcze kawa dla siebie i dziewczyny. Był czas wielkiej popularności „Kawiarni”. Wstęp i płatna karta konsumpcyjna nie hamowały pędu do lokalu. Zdarzali się kaskaderzy wdrapujący się na pierwsze piętro i tam przez balkonowe okno wchodzili do „krainy szczęścia”. Bywało tak: facet zabierał z kuchni tasak i pędził za nieznajomym człowiekiem. Kiedy ten nie miał gdzie uciekać, bo przed nim tylko ściana, prześladowca kładł mu tasak na ramieniu i mówił: „Mianuję cię na rycerza”.

„Arkadia” miewała nieraz kłopoty z rentownością. Już w 1958 roku narzekano, że nie przynosiła zysku. Dlatego też Stalowowolskie Zakłady Gastronomiczne zabiegały o obsługę bufetową wszystkich imprez, zabaw i festynów na terenie Stalowej Woli. „Arkadii” jednak nie zamykano, sytuację miała polepszyć poprawa obsługi konsumenta.

Pod koniec lat 80. „Arkadię” poddano pracom remontowym. W tym stanie znalazła się po przełomie polityczno-gospodarczym i na początku lat 90. Lokal przejęła na sklep spółka „Omnibus”. Potem dom handlowy próbowała w „Arkadii” urządzić PSS „Społem”. Pomysł nie wypalił. PSS „Społem” wydzierżawiła lokal prywatnemu przedsiębiorcy, który teraz prowadzi w nim klub „Labirynt”, ale do popularności „Arkadii” z dawnych lat bardzo mu daleko. Nie ma też tam dawnej przyzwoitej i niedrogiej kuchni i szalonych zabaw.

PS. W moim tekście „Początki gastronomii”, jaki zamieszczono w poprzednim numerze „Sztafety” znalazł się błąd, na który zwrócił uwagę Jerzy Bednarowicz, syn restauratora Stanisława Bednarowocza. Otóż lokal, w którym znajdowała się restauracja S. Bednarowicza został rozebrany w latach 60. a nie jak napisałem w latach 50. Przepraszam Czytelników za pomyłkę a Jerzemu Bednarowiczowi dziękuję za sprostowanie.