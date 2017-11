Gala XVI edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”

30 listopada (czwartek) po raz szesnasty odbędzie się uroczysta Gala Konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" i Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze Podkarpackiego "Smaczne bo Podkarpackie". Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce (naprzeciwko Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka).

Gala będzie zwieńczeniem Kongresu "Business Without Limits" oraz targów "Made in Podkarpackie". Uczestnicy Konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" i Programu Certyfikującego "Smaczne bo Podkarpackie" zaprezentują się przed prawie tysięczną publicznością. Wydarzenie to będzie świetną okazją do pokazania wciąż poszerzającego się wachlarza unikatowych produktów oraz nowoczesnych usług firm z regionu, które dynamicznie rozwijają się, wychodząc na rynek ogólnopolski i zagraniczny.

30 listopada okaże się, które z firm biorących udział w Konkursie "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" i w Programie Certyfikującym „Smaczne bo Podkarpackie" szacowne grono Kapituły postanowiło wyróżnić i nagrodzić statuetkami. Wybór najlepszych wśród 150 znakomicie funkcjonujących firm, które walczyły o wyróżnienia w kilku kategoriach, był trudny. Ocenione zostały firmy mikro, małe i duże. Kapituła dokonała również oceny ich produktów i usług. W programie certyfikującym eksperci sprawdzili ponadto, które z produktów spożywczych Podkarpacia spełniają najwyższe normy jakościowe.

- W naszym regionie mamy coraz szersze grono przedsiębiorców, którzy świadomie i z determinacją realizują swoje wizje ekspansji lokalnego biznesu. Docenić tu należy samorządy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne, które mocno wspierają rozwijającą się gospodarkę i dzięki którym wzmacnia się poczucie tożsamości regionalnej. Ta tożsamość buduje wspólnotę podkarpackiego biznesu, której dopełnieniem jest Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, przyznawana firmom już od 16 lat - powiedział Paweł Zając, dyrektor Centrum Promocji Biznesu.

Wręczenie wyróżnień i nagród uświetni niezwykła oprawa artystyczna. Zgodnie z hasłem przewodnim kongresu "Made in Podkarpackie" przed publicznością wystąpią artyści świata muzyki, z Magdaleną Andres na czele, finalistką tegorocznej edycji "Mam Talent", okrzykniętą polską Adele. Gala będzie też okazją, by poznać innych podkarpackich wokalistów i instrumentalistów: Małgorzatę Boć, Katarzynę Sztabę-Adamczyk, Krzysztofa Delikata, Macieja Słysza, Eryka Malesę, Bartka Bąka oraz Adriana Kasprzyka.

Partnerem Konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" jest Bank PeKaO SA.

Uroczystość transmitować będzie patron medialny TVP Rzeszów.

Patronami medialnymi wydarzenia są ponadto: Polskie Radio Rzeszów, Portal GospodarkaPodkarpacka.pl, Tygodnik Lokalny "Obserwator", Tygodnik "Sztafeta", Tygodnik "Nowe Podkarpackie", Tygodnik "Życie Podkarpackie", Tygodnik Nadwiślański, Dwumiesięcznik Podkarpacki "VIP Biznes&Styl", Portal BiznesiStyl.pl oraz Portal Firm i Ludzi Kreatywnych "Carpatia Biznes"