Funkcjonariusze odnaleźli zaginionego

Dzielnicowy i funkcjonariusz Straży Miejskiej z Leżajska wspólnie odnaleźli poszukiwanego 32-letniego mieszkańca naszego powiatu. Mężczyzna samowolnie oddalił się ze szpitala. Policjanci przez kilka godzin szukali go na terenie miasta i sąsiednich miejscowości.

Do zdarzenia doszło w piątek 9 czerwca kilka minut przed godziną 18. Pacjent jednego z oddziałów miejscowego szpitala wykorzystał okazję, pokonał zabezpieczenie okna i samowolnie oddalił się w nieznanym kierunku. Personel o całej sytuacji zawiadomił Policję.

Dyżurny leżajskiej komendy natychmiast rozpoczął działania poszukiwawcze. Do akcji skierował policjantów, którzy ustalili, że mężczyzna próbował już wcześniej oddalić się z oddziału. W trakcie prowadzonych działań poszukiwawczych dzielnicowy i strażnik miejski w rejonie obwodnicy Leżajska, zauważyli mężczyznę, który wyglądem przypominał zaginionego. Jak się okazało, był to poszukiwany 32-latek. Został przekazany pod opiekę załodze karetki pogotowia, a następnie przewieziony do szpitala.

Mężczyzna wyjaśnił, że oddalił się samowolnie z oddziału, gdyż chciał się przewietrzyć i w tym celu wyszedł przez okno.