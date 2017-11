Folkowo w stolicy flisactwa

[ZDJĘCIA I FILM] Folk-Band z Łętowni, Kapela Flisacka z Ulanowa oraz Helena Rosa z Jarocina to tegoroczny zwycięscy Podkarpackiego Festiwalu Zespołów Folkowych. Przegląd odbył się w minioną niedzielę, 5 listopada, w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie.

O popularności festiwalu świadczy liczba wykonawców. Do Ulanowa przyjechało aż 8 zespołów i kapel oraz jedna solistka. Ich występy oceniało jury w składzie: Maria Kula – etnograf i instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Janusz Kutyła – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Nisku, dyrektor muzyczny, aranżer i kompozytor w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach oraz Bartosz Kanach – muzyk, instrumentalista, aranżer i instruktor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Zanim pierwszy z zespołów zaprezentował się na estradzie, przedstawiciele wszystkich wykonawców losowali kolejność. Jako pierwsi, z mocnym brzmieniem, na scenę wkroczyli muzycy z zespołu Łubu-Dubu z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim. Młodzi artyści pokazali, że folk może też brzmieć ciężko, co z pewnością przypadło do gustu młodszej części publiczności. Po rockowo-folkowych brzmieniach przyszła kolej na zespół Katowianie z Katów, a chwilę później sceną dosłownie zawładnęła charyzmatyczna Helena Rosa. Solistka z Jarocina zaprezentowała przyśpiewki, których nauczyła ją babcia oraz takie, do których słowa ułożył jej ojciec. Po śpiewanych a capella utworach przyszła kolej na muzyczną ucztę w wykonaniu Kapeli Flisackiej z Ulanowa. Ta dosłownie porwała publiczność. W podobnym tonie zaprezentowali się artyści z Folk-Band z Łętowni, którzy swoim występem oczarowali nie tylko publiczność, ale też jury festiwalu.

Po występach instrumentalnych przyszła kolej na zespoły wokalne, na scenie wystąpił zespół Wiklina z Rudnika nad Sanem, Jargocianie z Jarocina oraz Ocicanki z Tarnobrzega i Sołtyski, również z Jarocina.