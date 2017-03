Flisacy z „Przyjaznym Brzegiem”

[Zdjęcia] W sobotę 18 marca podczas Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w Warszawie cechmistrz Bractwa Flisackiego Kamil Chmielowski wraz cechmistrzem wtórym Mariuszem Straubem i delegacją flisaków odebrali prestiżową nagrodę „Przyjazny Brzeg” w kategorii Przedsięwzięcia za 25 lat popularyzacji tradycji polskiego flisactwa i unikatowe spływy tratwami po polskich rzekach.

Jednym z głównych celów konkursu, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach.

– 150 członków stowarzyszenia od 25 lat poświęca swój wolny czas na budowanie dobrego wizerunku naszego regionu z wielkim potencjałem turystycznym w kraju i zagranicą podczas różnych wydarzeń, imprez i targów. Bractwo Flisackie swoimi działaniami dąży do zwrócenia większej uwagi na potencjał rzek przez społeczność i samorządy lokalne poprzez organizowanie corocznych Flisów Szlakiem Błękitnego Sanu oraz innych uroczystości związanych z wodą – tłumaczy cechmistrz Bractwa Kamil Chmielowski. – Flisacy z Ulanowa kultywują tradycje sprzed setek lat, kiedy to głównym środkiem transportu w Polsce były rzeki. Brzegi rzek w tamtych czasach były zadbane, a koryta rzek w odpowiedni sposób wyregulowane. W większości nadrzecznych miejscowościach były miejsca do zacumowania jednostek rzecznych. Niestety, znaczenie rzek w polskim transporcie radykalnie zmalało na początku XX wieku.

Jak przyznaje Chmielowski, obecna infrastruktura rzeczna nie pozwala na jakikolwiek transport drogą wodną, dlatego Bractwo Flisackie stara się rozwijać region pod względem turystycznym poprzez oferowanie spływów historycznymi galarami ulanowskim oraz zapraszanie do flotylli flisu samorządy lokalne i osoby związane z wodą. – Dzięki tym inicjatywom możemy pokazać piękno naszych rzek od strony wody, a dodatkowo zwrócić uwagę na historyczny aspekt naszej kultury – dodaje cechmistrz.

Ważną kwestią, także związaną z promocją regionu i rzek są rozpoczęte procedury wpisu Flisackich tradycji w Ulanowie na Światową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Warto dodać, że już w kwietniu rozpocznie się się kolejny sezon spływów galarami, na które flisacy z Bractwa Flisackiego serdecznie zapraszają.