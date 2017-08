Firma przełamująca stereotypy

W szarym krajobrazie terenu byłej HSW jeden budynek wyróżnia się świeżością i odnowioną elewacją. Zaparkowane przed nim egzotyczne auta: terenówka, sportowy mercedes, a nawet kabriolet, sugerują, że wewnątrz dzieje się jakiś prężny biznes. Budynek ten to dawna Narzędziownia, obecnie zajmuje go firma o nazwie Cerkamed. Jak się dowiedzieliśmy, jej własnością jest także stojący obok gmach byłej dyrekcji Zakładów Mechanicznych. Skąd się wziął i czym zajmuje się ów Cerkamed?

– Cerkamed to firma stąd, która rozpoczęła działalność na początku lat 90. w Nisku, jako dwuosobowe, rodzinne przedsiębiorstwo założone przez Wojciecha Pawłowskiego i jego żonę Magdalenę. Pierwszymi produktami były przyłbice ochronne dla dentystów. Z czasem oferta poszerzyła się o materiały stomatologiczne na bazie substancji chemicznych, służące do leczenia kanałowego. Dziś Cerkamed sprzedaje swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie. Mamy swoje stoiska na największych na świecie targach stomatologicznych w Dubaju, Singapurze, Kolonii czy Sao Paulo, gdzie mamy największe stoiska z polskich firm. Kiedy zaczynałam tu pracować, 6 lat temu, Cerkamed zatrudniał w sumie na produkcji i w biurze około 20 osób, a teraz jest już ponad 120 i ciągle szukamy nowych – informuje nas Agnieszka Kosek, kierownik działu jakości w Cerkamedzie.

Zostajemy zaproszeni do zwiedzenia firmy. Wnętrze starej Narzędziowni zmieniło się nie do poznania. Teraz jest nowocześnie, czysto, funkcjonalnie, z rozmachem, ale i przytulnie. W budynku mieszczą się przypominające laboratoria pomieszczenia produkcyjne, laboratoria właściwe, magazyny, sale konferencyjne i otwarte pomieszczenie biurowe. Nie takie jednak jak w większości korporacyjnych, zatłoczonych open-offisów, tu jest elegancko i swojsko zarazem. Każdy ma wokół siebie sporo miejsca, ale też odpowiednio blisko do bezpośrednich współpracowników. Pracownicy mają też do swojej dyspozycji wygodne i funkcjonalne pomieszczenie socjalne. Można w nim odprężyć się, odgrzać posiłek, skorzystać z ekspresu z kawą. W budynku znajduje się także dobrze wyposażony gabinet odnowy biologicznej, z którego pracownicy mogą bezpłatnie korzystać pod profesjonalną opieką terapeuty.

– Wcześniej pracowałam w Warszawie. Jako absolwentka Politechniki Warszawskiej znalazłam tam pracę i właściwie swoje życie zawodowe wiązałam ze stolicą. Głównie jednak dlatego, że tu, w Stalowej Woli, nie widziałam firmy, która pozwoliłaby mi na taki rozwój zawodowy, jaki bym chciała. Wtedy trafiłam na ogłoszenie z ofertą pracy w Cerkamedzie. Początkowo moje obawy były ogromne. To co jednak zastałam tutaj, to co dostałam od firmy, jest nieporównywalne, na plus, nawet z dużymi firmami warszawskimi. Tu są niesamowite możliwości rozwoju. Minęło już prawie dwa lata i absolutnie nie żałuję tamtej decyzji. Cerkamed przełamuje stereotyp, że wracając po studiach do Stalowej Woli, nie może nas tu czekać nic ciekawego – przekonuje Magda Bąk, która zajmuje się w Cerkamedzie systemem zarządzania jakością.

Chcieliśmy jednak zobaczyć laboratoria, dziennikarska ciekawość podpowiada, że tam zaczyna się cały ten biznes. Szybko wyprowadzono nas z błędu. – Zanim wybierzemy się z preparatami do laboratorium, to musimy wiedzieć, co chcemy otrzymać – wszystko zaczyna się w dziale technologicznym przed komputerami i w głowach inżynierów. – Moim zdaniem praca technologa tutaj to marzenie każdego naukowca. Możemy sami wprowadzać nowe produkty i mamy przy tym olbrzymią swobodę ze strony szefostwa. Tu praca technologa polega w dużej mierze na myśleniu, na wykorzystywaniu wielu elementów, które zdobywa się na studiach, ale również z późniejszych źródeł, z literatury, z życia, z ciekawości i doświadczenia. Tu najlepiej będą się czuły osoby, które są dociekliwe i ciekawe, poszukują nowych rozwiązań, nowych preparatów, powiązań, technologii – wyjaśnia nam Magdalena Wyrazik pracująca w Cerkamedzie jako technolog.

Dalej siedzą handlowcy, czy i oni są w stanie zaskoczyć nas jakimś niestandardowym podejściem do swojej pracy? – Pracowałam wcześniej jako handlowiec w różnych firmach. W tej pracy cenię sobie to, że nie jest stricte biurowa. Tu nie przewraca się papierków od rana do wieczora, bo tu mamy wpływ na to, w jaki sposób pracujemy z klientami. Sami kreujemy, jak relacje z klientami mają wyglądać. Mamy dużą swobodę działania, oczekuje się tu podejścia z pomysłem – mówi Kinga Wierucka handlowiec zajmujący się dużymi klientami zagranicznymi. – Ponadto pracując w dziale handlu zagranicznego, mamy możliwość licznych wyjazdów w odległe, egzotyczne miejsca, jak Indonezja, Wietnam, Japonia, Brazylia – chwalą się handlowcy Cerkamedu. Co ciekawe, nie tylko pracownicy działu handlowego zwiedzają świat z Cerkamedem – w ramach nagrody co roku wybierana jest grupa pracowników, którzy jadą na wycieczkę do Dubaju.

Zwiedzamy dalej, roześmiana grupka młodych ludzi okazuje się być działem grafiki komputerowej. Tu spodziewam się już eksplozji kreatywności. Co robią graficy w Cerkamedzie? – Projektujemy pudełka, etykiety, instrukcje. Musimy spełnić wymogi, przepisy określają, co musi się znaleźć na takiej etykiecie. Większe pole do popisu mamy przy projektowaniu materiałów reklamowych, takich jak katalogi, prezentacje multimedialne, elementy na stronę internetową. Również można się wykazać przy projektowaniu stoisk na targi. Ostatnio np. stoisko Cerkamedu było zaaranżowane w stylu starożytnego Rzymu, bo Cerkamed to już imperium. Konkurencja nie wyróżniała się, prezentując minimalistyczny, sterylny styl stoisk – opowiada Gosia Chciuk pracująca jako grafik komuterowy. – W naszej firmie nie ma problemów z parametrami sprzętu, na którym pracujemy, cokolwiek do tej pory zgłaszałem jako zapotrzebowanie, niekoniecznie do bieżącej pracy, ale do potencjalnego rozwoju, to zostało mi zapewnione. Ostatnio firma zakupiła coś takiego jak render farma, czyli specjalny komputer o potężnej mocy obliczeniowej do renderowania skomplikowanych modeli, animacji, systemów cząsteczkowych itp. Urządzenie jest do naszej dyspozycji – chwali się inny grafik.

Ostatecznie udaje nam się jednak dotrzeć do laboratorium. – W laboratorium projektujemy nowe wyroby i prowadzimy badania podczas produkcji. Teraz np. sprawdzałam czas utwardzania materiału światłoutwardzalnego, jest to symulacja, jak reaguje preparat w warunkach gabinetu dentystycznego – tłumaczy pracująca w laboratorium Marta Cabaj, która do pracy w Cerkamedzie przyszła bezpośrednio po ukończeniu Politechniki Rzeszowskiej. Kamila Dziwoń – technolog, studiowała chemię na Politechnice Krakowskiej. – Podczas studiów tak właśnie wyobrażałam sobie swoją pracę, że będę mieć możliwość projektowania nowych wyrobów. Tutaj brałam udział w projektowaniu 3 wyrobów i mam z tego ogromną satysfakcję – chwali się 27-letnia Kamila.

Jak wygląda praktyka zatrudnieniowa firmy? – Wystarczy jeden miesiąc, żeby było wiadomo, czy nowa osoba pasuje do tego stylu pracy. Osoby, które decydują się zostać po pierwszym miesiącu, wsiąkają w ten klimat i zostają na dłużej, dlatego mamy taką zasadę, że umowę na czas nieokreślony dajemy od razu, po pierwszym miesiącu. Nowy pracownik dostaje też swojego opiekuna, który przez 3 pierwsze miesiące wprowadza go w firmę, szkoli go i dzieli się swoim doświadczeniem – opowiada jeden z kierowników.

Wszystko w Cerkamedzie wygląda, jak dotąd, wzorcowo. Jak jednak stalowowolska firma wypada na tle konkurencji. Istnieją chyba gdzieś w Europie większe firmy z tej branży? – Tych większych to jest już coraz mniej, bo zaczynamy resztę przerastać. Na rynku międzynarodowym trudno dziś znaleźć firmę, która miałaby tak bogatą ofertę, jak my – tłumaczy oprowadzająca nas po zakładzie Agnieszka Kosek.