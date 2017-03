Finansoaktywni uczciwie płacą podatki. Nowa misja dla uczniów

Startuje trzecia edycja „Finansoaktywnych” – programu edukacyjnego MF dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Misja: Uczciwie płacę podatki ma uświadomić młodzieży, jak wielki wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je płacić. Uczestnicy programu poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy.

Dwie poprzednie odsłony projektu (2015 – Misja: Podatki, 2016 – Misja: Budżet) udowodniły, że uczniowie są zainteresowani kwestiami związanymi z podatkami i finansami publicznymi. Chcą je poznawać i chętnie angażują się w projekty dotyczące tej tematyki. Dzięki temu wcześniejsze akcje dotarła do co siódmej szkoły gimnazjalnej w Polsce. Pakiety z materiałami dydaktycznymi wysłano do 900 placówek, dodatkowo kilkuset nauczycieli pobrało materiały ze strony internetowej projektu. Formuła programu zakłada edukację w poszczególnych klasach – na podstawie dostępnych materiałów edukacyjnych oraz rozszerzenie jej na inne klasy, czemu służy ogólnoszkolna debata.

„Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest płacenie podatków dla ich przyszłości oraz jaki mają one wpływ na ich najbliższe otoczenie. Zagadnienia finansowe są dla nich niezrozumiałe i skomplikowane. Dzięki programowi „Finansoaktywni” chcemy uświadomić młodzieży, że uczciwe płacenie podatków to postawa, która dzisiaj jest wyrazem nowoczesnego patriotyzmu. Serdecznie zachęcam wszystkich nauczycieli: zadbajmy o edukację finansową młodego pokolenia, to zaprocentuje w przyszłości” – wyjaśnia dyrektor Biura Komunikacji i Promocji MF Łukasz Świerżewski.

Jak dołączyć do programu

Program wystartował 27 lutego. Nauczyciele szkół gimnazjalnych z całej Polski mogą się już do niego zgłaszać. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej programu (link otwiera okno w innym serwisie). Na adres szkoły dotrze pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez grono specjalistów Ministerstwa Finansów we współpracy z metodykiem. Dostępnych jest 500 zestawów, jednak w razie wyczerpania zapasów można pobierać materiały w wersji elektronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela oraz teczkę na materiały, 1 plakat edukacyjny, 4 zestawy 20 kart edukacyjnych do gry, długopisy z logo programu oraz płytę CD z prezentacją PowerPoint. Ponadto krótkometrażowy, animowany film edukacyjny wraz z filmem instruktażowym „Jak robić dobry film”.

Konkurs krok po kroku

W I etapie nauczyciel przeprowadza lekcję w oparciu o materiały z zestawu edukacyjnego i organizuje debatę na temat pozytywnych aspektów płacenia podatków. Następnie uczniowie w maksymalnie trzyosobowych zespołach opracowują scenariusz filmu „Pozytywnie o podatkach” i go nagrywają. Nauczyciel zgłasza film do konkursu przez wypełnienie formularza konkursowego na stronie programu finansoaktywni.pl.

W II etapie komisja konkursowa wybiera dziesięć najlepszych filmów zgłoszonych ze szkół z całej Polski. W III etapie 10 najwyżej ocenionych zespołów czeka wycieczka do Warszawy na uroczysty finał oraz wręczenie nagród i prezentację najlepszych filmów. Główną atrakcją dla gimnazjalistów będą warsztaty filmowe z youtuberem Piotrem „Ziemniakiem” Latałą, który wspiera tegoroczną edycję.

Więcej o projekcie i materiały edukacyjne są dostępne na stronie programu (link otwiera okno w innym serwisie).