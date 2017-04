Figura Maryi znów będzie czuwać nad osiedlem

Przeszło 1700 złotych udało się zebrać mieszkańcom osiedla PGO w Nisku na zakup nowej figury do przydrożnej kapliczki. Poprzednią blisko miesiąc temu zniszczył wandal, urywając Maryi głowę. Sprawcy jak dotąd nie odnaleziono.

O skandalicznym wybryku pisaliśmy w „Sztafecie” na początku kwietnia. Przypomnijmy, w nocy z 1 na 2 kwietnia nieznany sprawca otworzył szklane drzwiczki kapliczki znajdującej się pomiędzy blokami na ulicy Osiedle i przez nikogo nie zauważony zniszczył figurę, urywając jej głowę. Po czym wyszedł i uciekł zabierając trofeum. Zbulwersowali mieszkańcy zawiadomili policję.

Czyn wandala zjednoczył społeczność osiedla PGO. Już kilka dni po zniszczeniu figurki Maryi zapadła decyzja o zakupie nowej. W błyskawicznym tempie udało się zebrać przeszło 1700 złotych.

– Uzbierana kwota powinna nam wystarczyć na zakup nowej figury, jeśli nie to jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Ksiądz proboszcz z parafii Matki Boskiej Fatimskiej obiecał, że gdyby nam brakło to dołoży – mówi Anna Kołodziej, która na co dzień, wspólnie z sąsiadami opiekuje się kapliczką. Jak zapewnia, nowa figura Matki Boskiej stanie na osiedlu już 1 maja.

Więcej w czwartek w papierowym wydaniu „Sztafety”